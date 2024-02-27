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فقدت سماعات AirPods؟ لا داعي للقلق! اتبع هذه الخطوات البسيطة للعثور عليها باستخدام آيفونك!
أصبحت أسعار السماعات باهظة الثمن ولا سيما إذا كانت من شركات عالمية، وذات ماركة جيدة، وضياع سماعة الأذن الايربودز يتسبب في حزن كبير، لذا يبحث الكثير من الناس عن طرق لإيجاد السماعات الضائعة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع فقدت سماعات AirPods؟ لا داعي للقلق! اتبع هذه الخطوات البسيطة للعثور عليها باستخدام آيفونك!
خطوات العثور على AirPods باستخدام آيفون
هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها استرجاع الايربودز من خلال هاتف الايفون بهذه الطريقة:
- حيث أصبح بإمكانك إيجاد الايربودز بل وتحديد موقعها الحالي من خلال هاتفك الآيفون، وذلك حيث تقوم بإصدار صوت محدد في أي مكان كانت.
- فكل ما عليك هو تحميل وتثبيت تطبيق find me من خلال آب ستور.
- بعد ذلك قم بالتمرير إلى أسفل وقم بالبحث عن أجهزة، أو كلمة devices.
- بعد ذلك قم بالضغط عليها وسوف تجد في الحال قائمة ظهرت لك تحتوي على جميع الأجهزة المرتبطة بالهاتف، ومنها سماعة الايربودز المرتبطة بهاتفك الآيفون.
- بمجرد ظهورها قم بالضغط عليها، وسوف يظهر صوت لها في الحال، وأيضاً سوف يتم تحديد الموقع الذي توجد به السماعة.
- بعد قيامك بتشغيل الصوت، سوف تسمع نقيق السماعة، وحينها عليك التوجه إلى مصدر الصوت الذي يأتي منه صوت السماعة.
- وبذلك يكون قد عثرت على سماعة هاتفك بكل سهولة وخطوات بسيطة.
- ولكن قد تفشل هذه الطريقة في حالة إذا كانت بطارية السماعة فارغة، أو أن السماعة غير متصلة، فهنا سوف تظهر لك رسالة تحتوي على لا يوجد موقع.
- لذا عليك الحرص دائما بشحن بطارية السماعة بشكل مستمر، وأيضاً تفعيل خاصية التتبع بها.
- كما يمكنك أيضاً العثور عليها من خلال تطبيق I cloud الإلكتروني.
- وذلك من خلال قيامك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص به، ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات الخاصة بك.
- ثم قم بالضغط على زر رمز find iPhone.
- ثم اضغط على زر جميع الأجهزة سوف يظهر لك جميع الأجهزة المتصلة بهاتفك.
- قم بتشغيل صوت السماعة، وسوف تسمع صوتا لها في المكان الذي توجد به.