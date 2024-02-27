أصبحت أسعار السماعات باهظة الثمن ولا سيما إذا كانت من شركات عالمية، وذات ماركة جيدة، وضياع سماعة الأذن الايربودز يتسبب في حزن كبير، لذا يبحث الكثير من الناس عن طرق لإيجاد السماعات الضائعة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع فقدت سماعات AirPods؟ لا داعي للقلق! اتبع هذه الخطوات البسيطة للعثور عليها باستخدام آيفونك!

خطوات العثور على AirPods باستخدام آيفون

هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها استرجاع الايربودز من خلال هاتف الايفون بهذه الطريقة: