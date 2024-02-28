“الكشوفات النهائية” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عبر منصة مظلتي الوجبة الأخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة التوصل إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والشروط التي يجب توافرها للتسجيل في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من أكثر المواضيع تداولا بين المواطنين في الفترة الأخيرة، حيث يساهم برنامج الرعاية الاجتماعية في تقديم العديد من المساعدات للمحتاجين في العراق ودعم الأسر محدودة الدخل، ويهتم الكثير من الناس بمعرفة طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويمكن من ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي على شبكة الإنترنت.

اختيار كلمة خدمات والضغط عليها.

اختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

الضغط على كلمة بحث للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على وضع عددا من الشروط والأحكام التي يجب على كل راغب في الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية الالتزام بها، وهذه الشروط كالتالي: