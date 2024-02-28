هام وعاجل.. تحديد جدول مواعيد عطله الربيع في الجزائر 2024 لجميع الطلاب والمعلمين

نقدم لكم جدول عطله الربيع في الجزائر 2024، حيث تعد عطلة الربيع من أهم العطلات لدى الطلاب والمعلمين، وعادةً ما تكون في شهري مارس وأبريل فهي تعد فترة راحة واستجمام للطالب قبل استئناف الدراسة مرة أخرى، وقد قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بالإعلان عن موعد عطلة الربيع للعام الجاري، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

جدول مواعيد عطله الربيع في الجزائر 2024

قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بالإعلان عن جدول مواعيد عطله الربيع في الجزائر 2024، حيث تبدأ عطلة الربيع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 وتستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024، وبهذا ستكون عطلة الربيع هذا العام أكثر من 18 يومًا، وسوف يتم منح هذه الإجازة لكافة العاملين بقطاع التعليم طلاب ومعلمين بالمدارس الحكومية أو الخاصة، وتقوم الوزارة بمنح الطلاب 4 عطلات موسمية وهي على النحو التالي:

عطلة الخريف: وتبدأ من 21 أكتوبر وتستمر حتى يوم 7 نوفمبر من كل عام.

عطلة الشتاء: وتبدأ من يوم 21 ديسمبر حتى 6 يناير من كل عام.

عطلة الربيع: وتبدأ من يوم 21 مارس حتى 7 أبريل من كل عام.

العطلة الصيفية: وتبدأ من يوم 4 يوليو حتى بدء العام الدراسي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث بالجزائر2024

قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بالإعلان عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث بالجزائر 2024 وهي على النحو التالي: