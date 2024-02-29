«هام لجميع الطلاب» موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر وفقا لتصريحات وزارة التربية الوطنية education.gov.dz

بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل يتساءل العديد عن موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر والتي بدورها تقوم بتخفيف الحمل من على الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للاستجمام والاستمتاع بالهدوء، فمن أجل مصلحة الطلاب قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص فترة زمنية لهم يقضون خلالها أجمل الأوقات، حيث يحصل الطلاب على أربع إجازات رسمية مع تغيير فصول السنة.

موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر بمناسبة حلول فصل الربيع واقتراب شهر رمضان، والتي من المقرر أن تبدأ في اليوم الأول من شهر مارس المقبل وتنتهي في اليوم 7 من شهر أبريل، وإضافة إلى ذلك فهناك مجموعة من الطلبة يخوضون اختبارات الفصل الدراسي الثاني خلال تلك الإجازة وعقب الإنتهاء من امتحاناتهم يحصلون على عطلتهم الرسمية كباقي زملائهم، وذلك في 15 مارس.

جدول الإجازات الرسمية للطلاب في الجزائر 2024

من أجل مصلحة الطلاب والمعلمين قامت الجهات المسؤولة بتخصيص جدول زمني يتضمن على كل العطل الرسمية، وبحسب الجدول الذي اعتمدته الوزارة جاءت الإجازات على النحو التالي:

تنطلق عطلة الخريف بحلول آخر يوم من شهر أكتوبر، وتستمر حتى 5 نوفمبر 2024.

بينما تبدأ الإجازة الصيفية في 21 ديسمبر، وتنتهي في يوم 7 يناير 2024.

أما بالنسبة لإجازة الربيع فإنها ستنطلق في 21 مارس، وتستمر حتى 7 أبريل 2024.

وأخيراً تأتي عطلة الصيف في 4 يوليو 2024.

أما بالنسبة لعطل الأعياد والمناسبات الدينية والقومية للبلاد فإنها تأتي على النحو التالي:

تبدأ إجازة رأس السنة الميلادية في يوم 1 يناير 2024.

تأتي عطلة رأس السنة الأمازيغية في 12 يناير 2024.

تنطلق إجازة عيد الفطر المبارك في يوم 10 أبريل 2024.

تليه إجازة عيد العمال في 1 مايو 2024.

ثم تعقبه عطلة عيد الأضحى 16 يونيو 2024.

تأتي إجازة عيد الاستقلال في يوم 5 يوليو 2024.

كذلك تنطلق إجازة رأس السنة الهجرية في 7 يوليو 2024.

عطلة يوم عاشوراء في 16 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف 15 سبتمبر 2024.

في النهاية تأتي عطلة عيد الثورة 1 نوفمبر 2024.

اهمية العطل الرسمية 2024

تشكل الإجازات المدرسية وقتاً ثميناً بالنسبة لجميع الطلاب، فهي تمكنهم من استعادة حيويتهم ونشاطهم من جديد وتحصيل قسط من الراحة، وتتاح لهم خلالها الفرصة للإنغماس في هواياتهم، وصقل مهاراتهم، وتطوير أفكارهم، وكذلك تعزيز التفاعل والتواصل مع الآخرين.