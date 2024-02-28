“جهز نفسك للزيادة” جدول معاشات شهر مارس 2024 وموعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة، يعتبر موعد صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة من أهم المواضيع وأكثرها تداولا في الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتصدر هذا العنوان محركات البحث على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مع نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس.

موعد صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات خلال الآونة الماضية عن موعد صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات للمستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية والذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون مواطن، وسيتم صرف معاشات الشهر القادم يوم الجمعة الأول من مارس في العام الحالي، ويمكن صرف المعاش من خلال منافذ البريد المصري أو ماكينات الصرف الآلي atm أو من البنوك أو من خلال منافذ شركة فوري أو عن طريق المحافظ الإلكترونية للهواتف.

جدول معاشات شهر مارس

سيتم صرف معاشات الشريحة الأولى التي تتقاضى أكثر من ألف جنيه يوم الجمعة ويوم الخميس الأول والثاني من شهر مارس، وسيتم صرف معاشات الشريحة الثانية التي تتقاضى أكثر من ألفين جنيه يوم السبت ويوم الأحد الثالث والرابع من شهر مارس، بينما سيتم صرف معاشات الشريحة الثالثة التي تتقاضى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء الخامس والسادس من شهر مارس، ويذكر أن المعاشات سيتم زيادتها بمقدار 15% بناء على توجيهات الرئيس السيسي بإجمالي 74 مليار جنيه.