أصبحت الساعات الذكية هوس الكثير من الناس وخاصة من فئة الشباب وذلك لأنها تحمل العديد من المزايا الرائعة بالإضافة إلى الشكل الأنيق والجذاب، ومنذ أن أعلنت شركة شاومي عن إصدارها سمارت واتش جديدة وبدأ الكثير يتساءل عنها، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع عايز ساعة ذكية بمميزات رائعة وسعر رخيص؟ متترددش! اشتري أرخص ساعة من شاومي هي الحل الأمثل لك!

مواصفات ساعة Redmi watch 3

وتشتمل ساعة Redmi watch 3 على العديد من الصفات الرائعة التي جعلت الكثير يرغب في شرائها منها ما يلي:

اسم الجهاز Redmi watch 3 نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ١.٧٥ بوصة نسبة سطوع الشاشة ٦٠٠ شمعة معدل التحديث ٦٠ ميجا هرتز سعة البطارية ٢٨٩ ملي امبير بلوتوث تدعم

مميزات ساعة redmi watch 3

تدعم ساعة redmi watch 3 على الكثير من المميزات الفريدة التي جذبت الكثير إليها منها ما يلي:

أنها تدعم شاشة كبيرة تصل إلى ١.٧٥ بوصة.

كما أنها أيضاً تدعم العديد من المزايا الصحية والتي منها إمكانية قياس ضغط الدم.

وأيضا إمكانية قياس نسبة الأكسجين الواصلة للدم، وأيضا قياس معدل نبضات القلب.

وليس ذلك فحسب بل إنها يمكنها أيضاً معرفة نسبة التوتر في الجسم ومن ثم حساب عدد ساعات النوم.

كما أنها تحتوي أيضاً على تمارين لضبط عملي عملية التنفس، للتحكم في توتر الجسم.

وأيضاً تحتوي على خاصية التتبع GPS

وليس ذلك فحسب بل إنها تحتوي أيضاً على بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة تصل إلى ١٤ يوم للاستخدام المعتدل.

وأيضاً يمكنها العمل تحت الماء وذلك لاحتوائها على ميزة ضد الماء لتحمل العرق الشديد أثناء ممارسة الرياضة أو غيرها.

سعر ساعة Redmi watch 3