“المعاش هينزل امتى” الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد صرف معاش شهر مارس 2024

كثير من المواطنين يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات المالية للمواطنين محدودي الدخل، كما أنها قامت بإطلاق رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن البرنامج، وأيضًا يمكن للمتقدمين تقديم الشكاوى والتظلمات الخاصة بالمعاش، وسوف نقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال السطور التالية.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة تسجيل الدخول

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال إتباع عدة خطوات وهذه الخطوات تكون على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة .

اضغط على خانة برامج ومبادرات.

انقر على برنامج تكافل وكرامة.

اضغط على خانة الاستعلام عن نتيجتك.

اكتب الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

انقر على خانة الاستعلام.

سوف تظهر نتيجة الاستعلام مباشرة متضمنة حالة المعاش إما أن يكون المعاش مقبول أو مرفوض.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدة شروط يجب أن تتوفر في الراغبين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

يشترط في الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامة أن تكون حالتها المادية تحت خط الفقر وذلك تبعًا للشروط التي حددتها وزارة التضامن.

احضار جميع المستندات المطلوبة للتقديم ويجب تقديم جميع البيانات اللازمة والتأكد من صحتها.

عدم حصول المتقدم على دخل شهري من التأمينات أو حصوله على أي دعم آخر مقدم من الدولة.