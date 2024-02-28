“رد صادم من نادية على حسن” مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني والقنوات التي تنقل الحلقات الجديدة HD

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني والقنوات الناقلة، حيث يعد مسلسل وبينا ميعاد من أهم المسلسلات الدرامية التي حققت شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة منذ بدء عرض الجزء الأول منه واستمر هذا النجاح حتى الجزء الثاني من المسلسل، ويضم كوكبة فنية رائعة من أعظم الممثلين، وقد تم عرضه على عدة قنوات فضائية، ومن خلال هذا المقال سنوضح تفاصيل أكثر.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني والقنوات الناقلة

استطاع مسلسل وبينا ميعاد أن يحقق أعلى مشاهدة في الوطن العربي، ويتم عرض هذا المسلسل على عدة قنوات منها قناة dmc، وقناة dmc دراما، والذي يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، وسيتم عرض حلقات مجمعة للأسبوع في يومي الجمعة والسبت ونقدم إليكم تردد قناة dmc على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11499.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة dmc دراما على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11450.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

قصة وأبطال مسلسل وبينا ميعاد

تدور أحداث قصة مسلسل وبينا ميعاد عن عائلتين مختلفتين: