“مش هتقبض المعاش لو كنت منهم!!”.. اسباب وقف صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة ومن هم المستحقين للزيادة

اسباب وقف صرف معاشات شهر مارس 2024، نوضح لكم اسباب وقف صرف معاشات شهر مارس 2024 لعدة فئات، حيث من المقرر أن يتم الصرف في اليوم الاول من الشهر القادم الذي أصبح يفصلنا عنه أيام قليلة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بتبكير زيادة المعاشات التي نص عليها القانون سنويا لتصرف بداية من الشهر القادم ليتمكن المستفيدين من شراء احتياجات شهر رمضان، واليكم التفاصيل.

اسباب وقف صرف معاشات شهر مارس 2024

ونستعرض الآن اسباب وقف صرف معاشات شهر مارس 2024، حيث قد يتفاجأ بعض المواطنين عند الذهاب لصرف معاشاتهم بالزيادة الجديدة بصدور قرار يفيد بإيقاف صرف معاشاتهم دون معرفة السبب رغم وضوح الأمر في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث أن هناك حالتين لوقف معاشات المواطنين، وهم :

الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.

مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات 2024

يتم تطبيق زيادة المعاشات على المستحقين للمعاش، والذين حددهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يستحق المعاش حال بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، مع ثبوت عجز المؤمن عليه او وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعوبض الدفعة الواحدة.