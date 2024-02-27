في مزيد من التحديثات التي من شأنها المزيد من تحقيق الخصوصية لمستخدمي تطبيق الواتس آب، قام المسؤولون على هذا التطبيق بعمل تحديث جديد يمنع من التقاط الشاشة للصور الشخصية للمستخدمين، ومنذ الإعلان عن ذلك التحديث بدأ الكثير يتساءل عن موضوع واتساب يعلن عن تحديث جديد لمنع أخذ لقطات شاشة لصور الملف الشخصي، وسوف نوضح ذلك في هذا المقال.

واتساب يعلن عن تحديث جديد لمنع أخذ لقطات شاشة