تكنولوجيا
واتساب يعلن عن تحديث جديد لمنع أخذ لقطات شاشة لصور الملف الشخصي!
في مزيد من التحديثات التي من شأنها المزيد من تحقيق الخصوصية لمستخدمي تطبيق الواتس آب، قام المسؤولون على هذا التطبيق بعمل تحديث جديد يمنع من التقاط الشاشة للصور الشخصية للمستخدمين، ومنذ الإعلان عن ذلك التحديث بدأ الكثير يتساءل عن موضوع واتساب يعلن عن تحديث جديد لمنع أخذ لقطات شاشة لصور الملف الشخصي، وسوف نوضح ذلك في هذا المقال.
واتساب يعلن عن تحديث جديد لمنع أخذ لقطات شاشة
- بعد تطبيق ذلك التحديث سوف يكون بإمكان الجميع وضع صورته الشخصية على تطبيق واتس آب بأمان تام.
- قد بدأ الأمر منذ عام ٢٠١٩م حين قامت شركة واتس آب بمنع تنزيل صورة الواتس آب للآخرين.
- ولكن ظل هناك خيار اخر وهو إمكانية التقاط الصورة من خلال الاسكرين شوت.
- وظل الكثير أيضاً يتخوف من وضع صورته الشخصية خوفاً من ذلك، ومنذ ذلك وتعمل شركة واتس آب على ذلك.
- وأخيراً أطلت علينا بآخر تحديث لها وهو منع التقاط صورة الشاشة للآخرين مما جعل الكثير من المتخوفين يضعون صورهم الشخصية بكل أمان وراحة.
- وعند قيامك أو محاولتك بأخذ التقاط للشاشة سوف تظهر لك الشاشة سوداء اللون، وتحتوي على رسالة نصية.
- حيث تنص تلك الرسالة التنبيهية على أنه لا يسمح لهذا التطبيق بأخذ التقاط الشاشة.
- وبتلك الميزة يكون بإمكانك وضع صورتك الشخصية كيفما تريد بأمان تام دون مخاوف سرقة صورتك الشخصية.
- حيث يمكن لأي شخص أن يستغل صورتك الشخصية ويقوم بعمل ملف مزيف باسمك، وعمل الكثير من الأضرار.
- وللحصول على ذلك التحديث يمكنك التوجه مباشرة إلى جوجل بلاي، أو بلاي ستور في هواتف الايفون، والقيام بعمل تحديث لتطبيق الواتس آب.
- أو يمكنك أيضاً مسح التطبيق من هاتفك المحمول نهائيا، ثم القيام بإعادة تحميله مرة أخرى.
- وبذلك يكون لديك آخر إصدار وتحديث للواتس آب والذي من المقرر نزول ذلك التحديث عليه.
- وبعد عدة أشهر سوف تكون تلك الميزة لدى جميع مستخدمي تطبيق الواتس آب.
- كما يمكنك أيضاً إلى أن يتم تعميم ذلك التطبيق أن لا تشارك صورك الشخصية عليه.