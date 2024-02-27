لا تجعل حساب واتساب فريسة سهلة للاختراق! إليك 5 طرق لحماية حسابك من الاختراق!”

رغم الأمان التام الذي يتمتع به تطبيق الواتس آب، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض الثغرات التي تؤدي إلى الاختراق أو استغلال بيانات الملف، لذا بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن طرق لمنع اختراق الواتس آب، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع هل تبحث عن طرق لحماية حساب واتساب من الاختراق؟ إليك طرق لحماية حسابك من الاختراق!

حافظ على حساب واتساب WhatsApp من الاختراق بهذه الطرق

وللحفاظ على حساب الواتس آب من الاختراق يمكنك القيام ببعض الخطوات البسيطة التي تؤمن بها حسابك وهي كما يلي:

وأول تلك الخطوات هو القيام بتفعيل ميزة الرسائل المختفية، وذلك من خلال الشات نفسه بينك وبين الطرف الآخر.

حيث تسمح هذه الميزة من مشاهدة الرسائل والصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط وبعد ذلك تختفي تلقائيا من الشات ولا يتمكن الطرف الآخر من رؤيتها مرة أخرى.

ومن طرق تأمين حساب الواتس آب أيضاً الحرص على تنزيل أحدث إصدار من تطبيق الواتس آب.

وذلك لأن كل إصدار جديد من اصدارات تطبيق الواتس آب يتضمن مزايا أمنية جديدة للحفاظ على الحساب وتأمينه جيداً.

ومن الطرق الفعالة أيضاً في تأمين حساب الواتس آب هو تفعيل ميزة قفل الدردشة.

وذلك من خلال عمل كلمة سر لا يعرفها أحد غيرك، وذلك حتى لا يتمكن أي شخص من رؤية المحادثات بينك وبين الآخرين ومن ثم استغلالها.

ومن أهم النصائح أيضاً التي يمكنك من خلالها الحفاظ على حسابك هو عدم تبادل كلمة المرور الخاصة بك مع الآخرين.

وأيضاً عدم الرد على أرقام مجهولة أو غير مألوفة أو غير تابعة لإحدى شركات المحمول المعروفة عالميا.

كذلك أيضاً عليك بعدم إعطاء أي أرقام تصلك إلى أى شخص آخر مهما كان، لأن ذلك يعرضك لاختراق حسابك.

وأيضاً عدم التحدث مع أشخاص لا تعرفها أو الدخول إلى لينكات مجهولة المصدر.

في حالة تعرضك لأي مضايقات من أشخاص لا تعرفها، عليك القيام بعمل حظر له بكل سهولة ويسر.

وهذه الخطوات السابقة تمكنك من الحفاظ على حسابك من أي اختراق