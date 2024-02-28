“الزيادة الجديدة” متى موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 والاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونياً

مع نهاية كل شهر وبداية شهر ميلادي جديد يترقب المتقاعدين موعد صرف رواتبهم الشهرية ويبحثون عن الموعد المقرر لذلك لذا فقد سهلت عليهم وزارة المالية العراقية وهيئة التقاعد البحث والاستعلام عن رواتبهم وعن موعد الصرف عن طريق الانترنت ومن خلال البحث داخل الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد بالعراق

هناك عدة شروط للاشتراك في هيئة التقاعد في العراق ومن أبرز هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقاعد او المتقاعدة عراقي الجنسية.

أن يكون مقيمًا في دولة العراق.

أن يتراوح عمر المتقاعد بين 18 و60 عاما.

خدمة لا تقل عن 20عامًا.

سداد كافة رسوم الاشتراك في الهيئة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أتاحت هيئة المتقاعدين موقعًا إلكترونيًا يمكن من خلاله الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بسهولة عن طريق الانترنت بالخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة المالية العراقية .

اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختار الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

اكتب كافة البيانات المطلوبة عن الشخص المتقاعد في الخانات الخاصة بذلك.

ادخل موعد الصرف.

اضغط على خانة استعلام.

ستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة براتب المتقاعد وموعد الصرف.

موعد صرف رواتب التقاعد الشهري

أعلنت وزارة المالية العراقية ان موعد صرف رواتب المتقاعدين يكون الأول من كل شهر ما لم يصادف هذا اليوم اجازة او عطلة رسمية، في حالة الإجازات يتم تأخير القبض يوم او اثنين لذا فمن المنتظر أن يكون موعد صرف الرواتب في شهر مارس سيكون يوم الخميس 29 من فبراير 2024 لان يوم 1 مارس موافق عطلة رسمية وهو الجمعة فيتم تبكير الصرف يوم.

شروط الحصول على زيادة في راتب التقاعد

يمكن أن يحصل المتقاعد على زيادة بالشروط التالية: