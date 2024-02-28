“قبل شهر رمضان” التموين توضح حقيقة زيادة الدعم على بطاقات التموين بقيمة 100 جنيه خلال تموين شهر مارس

في الآونة الأخيرة تم تداول أخبار توضح زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه مصري على بطاقات التموين لشهر مارس 2024 خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يستفيد من بطاقات التموين قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، وقد قام المتحدث الرسمي لوزارة التموين بتوضيح حقيقة هذا الخبر، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء حول حقيقة زيادة الدعم على بطاقات التموين بقيمة 100 جنيه.

التموين توضح حقيقة زيادة الدعم على بطاقات التموين بقيمة 100 جنيه

صرح الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام عن حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه مصري حيث أكد على الآتي:

حقيقة زيادة الدعم 100 جنيه سيتم تحديده من خلال الموازنة العامة من مجلس الوزراء والتي تبلغ قيمتها حوالي 127 مليار جنيه في السنة، وتقسم على 90 مليار جنيه للخبز المدعم، 36 مليار جنيه للسلع التموينية.

كما أكد على أن قرار الزيادة في التموين ليس في يد وزارة التموين، وإنما هذا الأمر في يد رئاسة الوزراء المصرية.

وقد صرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن احتياطي مصر من السلع آمن تمامًا ويكفي لعدة أشهر، كما أكد أن احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة ثلاثة أشهر، وسوف تجرى دراسة مع وزارة المالية لتحديد سعر القمح المحلي.

أما احتياطي مصر من السكر يكفي لمدة 6 أشهر، أما احتياطي مصر من الزيوت النباتية يكفي لمدة 5 أشهر.

كما أكد على أن معارض أهلًا رمضان المنتشرة في أنحاء الجمهورية تقدم العديد من السلع التموينية الأساسية بأسعار مخفضة جدًا.

موعد صرف تموين شهر مارس 2024

من المقرر أن يتم صرف السلع والمواد التموينية لشهر مارس 2024 يوم الجمعة الموافق 1 مارس قبل بدء شهر رمضان المبارك، وسيتمكن المصريون من الحصول على السلع التموينية بأسعار مخفضة بما في ذلك الزيت والسكر على بطاقة التموين.