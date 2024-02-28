“إقبال كبير من المواطنين”.. طريقة التسجيل في سكنات LPP وشروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي 2024

التسجيل في سكنات LPP الإسكان الترقوي المدعوم هو نوع جديد من الإسكان الذي يتم تنفيذه بواسطة المطور العقاري، وهو مخصص للأشخاص المؤهلين للحصول على دعم من الحكومة لتأمين سكنهم، وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن فتح موقعها لشراء وحدات سكنية من نوع LPP في العاصمة وفقا للمخزون المتاح، ونوهت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم بأن جميع المواطنين الراغبين في التقدم لشراء وحدات سكنية من نوع LPP يمكنهم زيارة الموقع مرة أخرى في ولاية الجزائر العاصمة وفقا للمخزون المتاح لديهم، وسنقدم جميع التفاصيل وطريقة التسجيل في سكنات LPP خلال السطور القادمة.

طريقة التسجيل في سكنات LPP

يمكنكم الآن التسجيل للسكن الترقوي المدعم من خلال ملء الاستمارة المخصصة لذلك، والمهم أن يكون المتقدمون لهذا النوع من السكن من الأشخاص ذوي الدخل المتوسط، ومن الشروط الرئيسية أن يكون دخلهم الشهري أقل من 108،000 دينار جزائري، وبناء عليه يكون الحد الأدنى للرواتب للعائلات المستحقة 54,000 دينار جزائري، ويمكن التسجيل في السكن الترقوي من خلال طرقتين:

الطريقة الاولي: من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الداخلية والجماعات الطريقة الثانية: من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسكن الترقوي.

شروط التسجيل في سكنات LPP

لقد حددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المتقدم من الحصول على السكن الترقوي وسوف نستعرض معا مجموعة الشروط المطلوبة:

يجب أن يكون المتقدم لا يملك أو لا يسبق له أن ملك هو أو زوجه ملكية لأي عقار.

لم يستفيد المتقدم هو وزوجته من دعم مالي من الحكومة لبناء أو شراء منزل.

يجب أن لا يملك المتقدم قطعة أرض صالحة للبناء.

يتم تسجيل الدخول من خلال زيارة الرابط الإلكتروني.

ينص على أن يكون المتقدم وزوجته غير مستفيدين من أي نوع من أنواع الدعم الحكومي، مثل الحصول على قطع أراضي أو سكن أو غيرها.

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم إقامة دائمة علي الأراضي الجزائرية.

أن يكون المتقدم يعمل داخل دولة الجزائر.

يجب أن يكون دخل المتقدم وزوجته أقل من ستة أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني.

يجب توفير المستندات المطلوبة واتباع إجراءات التسجيل المحددة.

2000 وحدة سكنية تم توزيعهم علي 24 ولاية جزائرية

وإليكم أسماء الولايات التي تم توزيع الوحدات عليها وهي كالتالي

ولاية برج بوعريريج.

ولاية تيسمسيلت.

ولاية البويرة .

ولاية سيدي بلعباس.

ولاية تيزي وزو.

ولاية بسكرة.

ولاية الأغواط.

ولاية وهران.

ولاية بجاية.

ولاية الوادي.

ولاية باتنة.

ولاية أدرار.

ولاية تلمسان.

ولاية سوق أهراس.

ولاية ميلة.

ولاية عين تموشنت.

ولاية قسنطينة.

ولاية معسكر.

ولاية المسيلة.

ولاية تيارت.

ولاية غرداية.

ولاية غليزان.

ولاية البيض.

ولاية ورقلة.

مساحات وحدات السكن الترقوي 2024 في الجزائر

يمكن للمتقدم في السكن الترقوي العام اختيار نوع السكن من بين

خمس غرف بمساحة 120 متر مربع، ويمكن اختيار السكن الجماعي أو الفردي.

كما تتوفر ثلاث غرف بمساحة 80 متر مربع.

أربع غرف بمساحة 100 متر مربع.

أسعار وحدات السكن الترقوي

بالنسبة لأسعار وحدات السكن الترقوي تقدر بمبلغ 95 ألف دينار جزائري للمتر المربع بدون احتساب الرسوم، ويتم دفع ثمن الوحدة بالعملة الصعبة من خلال حساب بنكي يتم فتحه في البنك الشعبي الجزائري.