“مش هترمي القشر تاني”.. فكرة جديدة بالمبشرة تقشير كمية كبيرة من البسلة في ثواني

تحتاج كل سيدة وربة منزل إلى حيل منزلية سريعة تسهل عليها الأعمال المنزلية اليومية خاصة الطبخ، لذلك سنعرض عليكي عزيزتي طريقة تقشير كمية كبيرة من البسلة في أسرع وقت حتى تقوم بتجهيزها أو تخزين كمية منها في الفريزر في أسرع وقت وأقل مجهود، تابعوا معنا التفاصيل في الفقرات التالية.

تقشير كمية كبيرة من البسلة

مش هتصدقي طريقة بسيطة جدًا ومبتكرة لـ تقشير كمية كبيرة من البسلة في دقائق معدودة باستخدام المبشرة اليدوية كل ما عليكي هو اتباع الخطوات التالية:

أولًا علينا أن نشتري كمية من البسلة الطازجة ونغسلها جيدًا بالماء الجاري عدة مرات حتى نتأكد من نظافتها. ثم نجفف البسلة سواء بتركها في الهواء أو بمنشف مطبخ. نقوم بوضع حبة من البسلة في أحدى فتحات المبشرة الكبيرة ونضغط عليها قليلًأ، ثم نشدها من الجانب الأخر من المبشرة. سنلاحظ أن قشرة حبة البسلة فتحت وتم خروج حبات البسلة من داخل القشرة، ونقوم بعمل نفس الطريقة ما باقي كمية البسلة وسنلاحظ أننا أنتهينا من الكمية في وقت قليل مقارنة بالطريقة التقليدية.

طريقة استخدام كيس قماش لتقشير البسلة

هناك أيضًا طريقة أخرى لتقشير البسلة سهلة وسريعة تسهل عليكي الأعمال المنزلية اليومية وهي كالتالي:

نقوم بغسل كمية البسلة المراد تقشيرها جيدًا عدة مرات حتى نتأكد من نظافتها. ثم نصفيها تمامًا من الماء ونتركها قليلًا تجف. ثم نضغ كمية البسلة في كيس قماش ونغلقه جيدًا. ومنها نقوم بفرك البسلة جيدًا باليدين وبقوة قليلا. وبعد ذلك نفتح كيس القماش وسنلاحظ أن حبات البسلة خرجت من القشرة وموجودة بداخل الكيس.

طريقة تخزين البسلة

بعد أن قومنا بتقشير البسلة علينا أن نقوم بتخزينها بطريقة صحيحة حتى تبقى لفترة طويلة دون أن تفسد.