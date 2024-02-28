“اتفرج واستمتع براحتك”.. تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 وأبطالها

يبحث الجميع في هذه الأيام عن القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 لتحديد بعض من الأعمال الدرامية التي سيتابعونها خلال شهر رمضان المبارك، ويبحثوا كذلك على القنوات التي تعرض هذه المسلسلات وموعدها، لنتعرف في هذا المقال على تفاصيل قائمة المسلسلات الرمضانية، تابعونا.

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

تعرض عدد من القنوات المصرية الشهيرة الكثير من المسلسلات والأعمال الدرامية المميزة جدًا والتي ينتظرها الكثير بفراغ الصبر في شهر رمضان، سنتعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 بالتفصيل تابعونا.

مسلسلات قناة DMC

الحشاشين: بطولة كريم عبد العزيز.

إمبراطورية ميم: بطولة خالد النبوي.

عتبات البهجة: بطولة يحيى الفخراني.

فراولة: بطولة نيللي كريم.

بابا جه: بطولة أكرم حسني.

بدون سابق إنذار: بطولة آسر ياسين.

صدفة: بطولة ريهام حجاج.

يحيى وكنوز 3

مسلسلات قناة أون

الكبير أوي 8: بطولة أحمد مكي.

بيت الرفاعي: بطولة أمير كرارة.

حق عرب: بطولة أحمد العوضي.

جودر: بطولة ياسر جلال.

كامل العدد +1: بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

مسار إجباري: بطولة عصام عمر وأحمد داش.

مليحة: بطولة دياب.

مسلسلات قناة سي بي سي

صيد العقارب: بطولة غادة عبد الرازق.

محارب: بطولة حسن الرداد.

سر إلهي: بطولة روجينا.

مسار إجباري: بطولة عصام عمر وأحمد داش.

صدفة: بطولة ريهام حجاج.

مسلسلات قناة الحياة

المعلم: بطولة مصطفى شعبان.

صدفة: بطولة ريهام حجاج.

مسار إجباري: بطولة عصام عمر وأحمد داش.

مليحة: بطولة دياب.

مسلسلات أخرى