“رمضان ديما كريم”.. أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحلات وفي الأسواق العامة

زادت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحلات، ومحتواها، وسعرها، وتزمنا مع اقتراب شهر رمضان والأيام المباركة، بدأت العديد من المتاجر في عرض الخصومات والعروض على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الضرورية في كرتونة رمضان خلال الشهر الكريم، ونظرا لاقتراب شهر رمضان الكريم، يتسابق المسلمون للاستعداد لاستقباله والبحث عن الفرص للتبرع وشراء كرتونة رمضان لتوزيعها على الفقراء، ولذلك سوف نقدم لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، تابعونا في الفقرات القادمة.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحلات

باقتراب شهر رمضان الكريم، يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة أسعار كرتونة رمضان 2024 التي تحتوي على مجموعة من المواد الغذائية مثل الزيت والسكر والسمن والشاي والأرز، واليكم أسعار كرتونة رمضان في المحلات:

أسعار كرتونة رمضان 2024 كافور: يتم توفيرها بواسطة هايبر كارفور، حيث يتم عرض كرتونة رمضان 2024 بسعر 175 جنيهًا تحتوي على مجموعة من المواد الغذائية، بما في ذلك:

1 كيس ملح وزن 500 جرام

عدد 2 كيس مكرونة وزن 300 جرام.

كيس واحد من الأرز وزن 900 جرام.

كيس واحد من السكر وزن 900 جرام.

سمن خليط وزن 300 جرام.

زجاجة زيت خليط 600 مللي لتر.

محتويات كرتونة رمضان 2024 بكازيون: يعد كازيون من الأماكن التي توفر جميع المنتجات الخاصة بشهر رمضان ويختلف سعرها حسب الحجم. كما يتوفر في كازيون عرض خاص على كرتونة رمضان 2024 بسعر 190 جنيه، وتحتوي على ما يلي:

كيس سكر واحد وزن 1 كيلو جرام.

2 كيس مكرونة وزن 280 جرام.

بكو واحد من الشاي الناعم وزن 400 جرام.

ايضًا كيس صلصة طماطم وزن 280 جرام.

كيس أرز وزن 900 جرام.

سجلت الكرتونة في بندة مصر 200 جنيه: وتحتوى كرتونة رمضان في هايبر بندة مصر علي ما يلي:

زيت.

سكر.

مكرونة.

شاى.

أرز.

صلصة.

أسعار كرتونة رمضان في الأسواق العامة