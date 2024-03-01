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“مش هتبطلي تعمليه”.. طريقة عمل أحلي طبق حلوى سريع في رمضان بمكونات بسيطة
من المعروف أن شهر رمضان المبارك يحتاج إلى الكثير من الوصفات الشهية واللذيذة وخاصة الحلويات، لذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل حلوى رمضان الخفيفة والسهلة جدًا، حيث يمكن تحضيرها وفي دقائق قليلة وتقديمها لأسرتك أو لضيوفك، سنوضح لكم في هذا المقال مكونات الحلى وخطوات عملها بكل تكاتها، تابعونا.
مكونات حلوى رمضان اللذيذة
يتميز شهر رمضان المبارك بالتجمعات والعزومات بين الأهل والأصدقاء، لذلك نحتاج إلى عدد من الوصفات لوجبات الإفطار أو السحور وأيضًا الحلويات خاصة الحلويات المعدة في المنزل، سنوضح لكم مكونات حلوى رمضان الخفيفة، وهي كالتالي:
- اثنين باكيت من البسكويت السادة.
- كوب من اللبن السائل.
- ظرف من الكريم شانتيه البودر.
- ربع كوب ماء مثلج.
- ربع كوب من السكر البودر.
- كمية من الفراولة المقطعة.
- باكو من جيلي الفراولة.
- كوب من الماء الساخن
طريقة عمل حلوى رمضان الخفيفة خطوة بخطوة
- في البداية نغمس حبة من البسكويت السادة في اللبن السائل واحدة تلو الأخرى ونوضعهم في صينية بايركس زجاجية وهي تعتبر أول طبقة في الحلى.
- نقوم بتجهيز الطبقة الثانية من الحلى وهي الكريم شانيه، في وعاء عميق نضع كمية الماء المثلج ونضيف عليها الكريم شانتيه البودر والسكر البودر، ثم نقوم بخفق المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتماسك وتصبح كريمة.
- وبعد ذلك نفرد كمية من الكريم شانتيه على البسكويت بالكامل.
- ثم نرص طبقة أخرى من البسكويت المغموس في اللبن السائل مرة أخرى، ومرة أخرى طبقة من الكريمة المعدة ونفردها جيدًا.
- نرص فوق الوجه قطع الفراولة، ندخل الصينية في الثلاجة تتماسك قليلًا.
- ثم نقوم بتجهيز الطبقة الأخيرة وهي طبقة الجيلي: في وعاء عميق نقوم بوضع بودر الجيلي ونصب عليها كوب من الماء الساخن ونقلب جيدًا ونتركه جانبًا يبرد قليلًا.
- ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونصب عليها أخر طبقة من الجيلي وندخلها مرة أخرى الثلاجة حتى تتماسك تمامًا، ثم تقطع وتقدم باردة.