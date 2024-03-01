“مش هتبطلي تعمليه”.. طريقة عمل أحلي طبق حلوى سريع في رمضان بمكونات بسيطة

من المعروف أن شهر رمضان المبارك يحتاج إلى الكثير من الوصفات الشهية واللذيذة وخاصة الحلويات، لذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل حلوى رمضان الخفيفة والسهلة جدًا، حيث يمكن تحضيرها وفي دقائق قليلة وتقديمها لأسرتك أو لضيوفك، سنوضح لكم في هذا المقال مكونات الحلى وخطوات عملها بكل تكاتها، تابعونا.

مكونات حلوى رمضان اللذيذة

يتميز شهر رمضان المبارك بالتجمعات والعزومات بين الأهل والأصدقاء، لذلك نحتاج إلى عدد من الوصفات لوجبات الإفطار أو السحور وأيضًا الحلويات خاصة الحلويات المعدة في المنزل، سنوضح لكم مكونات حلوى رمضان الخفيفة، وهي كالتالي:

اثنين باكيت من البسكويت السادة.

كوب من اللبن السائل.

ظرف من الكريم شانتيه البودر.

ربع كوب ماء مثلج.

ربع كوب من السكر البودر.

كمية من الفراولة المقطعة.

باكو من جيلي الفراولة.

كوب من الماء الساخن

طريقة عمل حلوى رمضان الخفيفة خطوة بخطوة