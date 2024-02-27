عايزة بشرة بيضاء ونقية في وقت قصير؟ جرّبي هذه الوصفات الطبيعية المجربة لتبييض الوجه بسرعة فائقة مش هتتوقعي النتيجة!

الحصول على بشرة نضرة وصحية حلم أغلب الفتيات والسيدات، لأن بشرة خالية من أي بقع داكنة وبيضاء من علامات الجمال، لذلك تسعى العديد إلى استخدام كريمات التي تتضمن على مواد كيميائية حتى تساعدهم على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات التي تسببها الشمس، لكن تلك الطريقة من أسوأ الطرق التي يمكنك استعمالها، نظرا لأن منتجات الجاهزة التي تباع لا تستطيع القضاء بشكل نهائي على الحبوب ولا جعل البشرة أكثر نضارة، لذلك لا نجد أفضل من الماسكات الطبيعية، تتضمن على مكونات طبيعية، تعمل على تعزيز إفراز الكولاجين لجعل البشرة ناصعة البياض أكثر، اليوم سنقدم لكم طريقة تبييض الوجه بوصفات طبيعية مجربة بأقل تكلفة.

طريقة تبييض الوجه بسرعة

تبييض الوجه أكثر رغبة تطمح بها أي سيدة أو فتاة، لذلك أصبحت محركات البحث مليئة عن كيفية الحصول على بشرة نضرة، ذلك لن يتحقق إلا من استخدام الوصفات الطبيعية، يمكن تحضيرها في المنزل بتكلفة بسيطة للغاية، إذا قومتي بمقارنتها بالمنتجات الكيميائية، سوف تجدي أنها لا تكلف الكثير، سنعرض لكم أسهل وأفضل الخلطات الطبيعية من خلال فيما يلي:

وصفة الكركم وعصير الليمون:

المكونات:

ملعقتين من الكركم.

ملعقة عصير الليمون.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الكركم، عصير الليمون، الزبادي، نخلطهم جيدا.

نقوم بتنظيف البشرة جيدا، ثم نضع المزيج على البشرة لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الفاتر.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، تلائم كثيرا للبشرة الدهنية.

وصفة الحمص المطحون:

المكونات:

2 ملعقة حمص مطحون.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة حليب.

½ ملعقة ماء الورد.

طريقة التحضير:

نأتي بوعاء، نضيف إليه الحمص المطحون، زيت الزيتون، حليب، ماء ورد، نخلط جميع المكونات جيدا.

نغسل البشرة جيدا، نضع الخليط عليها لمدة عشرة دقائق.

نقوم بفرك الخليط بشكل دائري، ثم نغسل وجهنا بماء فاتر.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

قدمنا لكم اليوم طريقة تبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء بوصفات طبيعية مجربة وأقل تكلفة.