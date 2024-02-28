رمضان يجمعنا!!.. تردد قناة سي بي سي سفرة cbc بدر سات ونايل سات وكافة الاقمار الصناعية
تردد قناة سي بي سي سفرة
قناة سي بي سي سفرة واحدة من القنوات التابعة لشبكة قنوات سي بي سي، ولقد تم تأسيسها في عام 2010،وتعد من أهم القنوات الرائدة في الوطن العربي التي تهتم بتقديم برامج تعليمية وترفيهية تتعلق بالطهي والمطبخ، فإذا كنت تريد تعلم فنون الطبخ فقط قم بالبحث عن تردد قناة سي بي سي سفرة وقم بتنزيلها ومتابعة أجمل وصفات الطعام وتقدم برامج متنوعة طوال اليوم وتركز على المطبخ والطبيخ وتقديم الأطعمة، نتعرف على المزيد في المقال الآتي.
برامج قناة سي بي سي سفرة
تقدم القناة برامج مميزة ويتم إعادتها على نفس القناة بعد العرض الأصلي لكافة البرامج، وأهم هذه البرامج ما يلي:
- برنامج زي السكر.
- برنامج الشيف.
- برنامج على قد الايد.
- برنامج شبكة وصنارة
- برنامج زعفران وفانيليا.
- برنامج بالصحة والراحة.
- برنامج هي وبس.
- برنامج اتفضلوا عندنا.
- برنامج سندوتش وحاجة ساقعة.
- برنامج حكاوي المشاوي.
- برنامج عمايل إيديا.
- برنامج الأكيل.
تردد قناة سي بي سي سفرة
حدثت القناة ترددها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وبدر سات، وتعمل القناة مجانا طوال اليوم وتتميز بجودتها العالية وفواصلها القليلة وبرامجها الممتعة، وتردد قناة سي بي سي سفرة يكون كالتالي:
نايل سات:
- التردد: 11758
- الاستقطاب : رأسي
- معدل ترميز القناة: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- الجودة: HD.
عرب سات:
- التردد: 11390
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD.
بدر سات:
- التردد: 11487
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- الجودة: HD.
كيفية تنزيل تردد قناة سي بي سي سفرة
يمكنكم الان تثبيت تردد قناة سي بي سي سفرة على جهازك فقط عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالضغط على زر menu حتى تتمكن من الدخول إلى صفحة استقبال الترددات.
- ابحث عن خيار الإعدادات وانقر عليه.
- قم بالبحث عن التثبيت اليدوي و اضغط عليه.
- ادخل تردد القناة مع تحديد القمر الصناعي.
- ثم ادخل باقي البيانات مثل معامل التصحيح والاستقطاب ومعدل الترميز.
- بعد الانتهاء وظهور تردد القناة اضغط على حفظ سيتم تنزيل القناة على جهاز التلفزيون لديك.