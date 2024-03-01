“استعلم الآن”.. رابط نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية 2024 عبر iru.gov.iq

ما هي نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية 2024؟ حيث تم الإعلان عن نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية في الجامعات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية بسهولة ومباشرة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة على الموقع الرسمي لها، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتعرف على نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية 2024 وخطوات الاستعلام عنها بكل سهولة.

نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية 2024

من أجل الاطلاع على نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية في الجامعات العراقية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في العراق عبر الرابط الرسمي.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

بعد ذلك، أدخل اسم الجامعة التي ترغب في الاستعلام عنها، مثل كلية الطب أو الصيدلة.

حدد القسم الذي تود الانضمام إليه، سواء كان قسم الطب العام أو الصيدلة.

في الخطوة الأخيرة اضغط على زر عرض.

سيتم عرض قائمة الآن بنتائج التصنيف حسب الجامعة التي اخترتها.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك الحصول على نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية في الجامعات بسهولة وسرعة.

برنامج تقييم الأقسام في العراق

تم إصدار برنامج تقييم الأقسام في العراق برعاية وزارة التعليم العالي، ويُعتبر هذا البرنامج واحدًا من أبرز المبادرات في العراق. يتم تنفيذ هذه المبادرة بواسطة جهاز الإشراف والتقويم العلمي التابع للوزارة، ويشمل هذا التقييم عددًا من الكليات والأقسام، حيث يبلغ إجمالي الأقسام العلمية المشمولة فيه 1875 قسمًا، تابعة لـ95 جامعة حكومية وخاصة. يهدف هذا التصنيف إلى تحسين الأداء الأكاديمي وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات، ويتم تنفيذ هذا التصنيف وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تتضمن ما يلي: