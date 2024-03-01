“كل سنة وانتم طيبين”.. تفاصيل أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحلات التجارية

ما هي أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحلات؟ حيث أنه بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم، ازدادت عمليات البحث من قبل المواطنين لمعرفة أسعار كرتونة رمضان 2024، وفي هذا السياق تهدف الكثير من ربات المنزل إلى تخزين بعض السلع الغذائية قبل حلول الشهر. كما أعلنت بعض المحلات التجارية الكبيرة عن أسعار كرتونة رمضان ومحتوياتها، ولذلك نحن اليوم في هذا المقال، سنتعرف على أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحلات.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحلات

كرتونة رمضان هي مصطلح يشير إلى مجموعة من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية التي يتم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك على الأسر المحتاجة والفقيرة. تحتوي الكرتونة عادة على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، والسكر، والشاي والزيت، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى الضرورية.

وقد بلغت أسعار كرتونة رمضان في أولاد رجب حوالي 259 جنيهًا مصريًا، وتحتوي الكرتونة على المكونات التالية:

1 كيلو سكر.

40 جرام شاي.

1 كيلو مكرونة.

شاي 40 جرام.

سمنة 300 جرام.

1 كيلو رز

زجاجة زيت 700 جرام

علبة فول 500 جرام

صلصة 280 جرام

هذه هي التفاصيل الكاملة لكرتونة رمضان 2024.

الغرف التجارية: إصدار صكوك مؤمنة بدلًا من كرتونة رمضان https://t.co/yX9hL4ZfaO — صدى البلد (@baladtv) February 15, 2024

سعر كرتونة رمضان في العثيم و بنده و كازيون لعام 2024

سعر كرتونة رمضان في العثيم 155 جنيه مصري، ومحتويات الكرتونة كما يلي:

أرز وزن 900 جرام.

زجاجة زيت 600 جرام.

باكو شاي 40 جرام.

ملح وزن 225 جرام.

صلصة 35 جرام.

كيس مكرونة 300 جرام.

بلح 400 جرام.

1 كيلو سكر.

سعر كرتونة رمضان في بنده 200 جنيه مصري، ومحتويات الكرتونة كما يلي:

1 كيلو سكر.

زجاجة زيت 600 جرام.

3 كيلو غرام أرز.

ملح 200 جرام.

صلصة 300 جرام.

900 جرام مكرونة.

باكو شاي 40 جرام.

سعر كرتونة رمضان في كازيون 190 جنيه مصري، ومحتويات الكرتونة كما يلي:

كيس أرز وزن 900 جرام.

شاي وزن 40 جرام.

كيس سكر وزن كيلو.

عبوة صلصة وزن 280 جرام.

زجاجة زيت وزن 700 ملي.

3 كيس مكرونة وزن 285 جرام.

هذه هي أسعار ومحتويات كرتونة رمضان في هذه السلاسل التجارية لعام 2024.