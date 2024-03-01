رابط استمارة التقديم على تعيينات حقل اريدو النفطي 2024 + الشروط المطلوبة للتعيين

ما هي طريقة الوصول الى استمارة التقديم على تعيينات حقل اريدو النفطي 2024 وما هي الشروط المطلوبة للتقديم؟ حيث أن حقل اريدو النفطي هو أحد حقول النفط العراقية الجديدة، التي تم اكتشافها في عام 2010، ويقع في محافظة ذي قار، بين قضاءي البطحاء والرفاعي. يتم تطوير هذا الحقل من قبل شركة لوك اويل الروسية، بالتعاون مع شركة نفط ذي قار، ويتوقع أن ينتج حوالي 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بحلول عام 2025، وفي إطار توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، أعلنت قائمقامية قضاء البطحاء عن فتح باب التقديم على تعيينات في حقل اريدو النفطي، لشغل عدد من الوظائف الفنية والإدارية والخدمية، بالاختصاصات والشروط المدرجة في لائحتها.

استمارة التقديم على تعيينات حقل اريدو النفطي 2024

استمارة التقديم على تعيينات حقل اريدو النفطي 2024 عبر الرابط التالي.

هذه فرصة ذهبية للشباب الباحثين عن عمل، للانضمام إلى قطاع النفط الحيوي والمهم، والمساهمة في تطوير الثروة الوطنية، والاستفادة من الخبرات والمهارات التي يقدمها المشغل الأجنبي. لذلك، ننصحكم بالتقديم على الوظائف المناسبة لكم، والالتزام بالشروط والمواعيد المحددة، والاستعداد للمنافسة بكل جد واجتهاد.

شروط تعيينات حقل اريدو النفطي 2024

من أجل التقديم على هذه الوظائف في العراق، يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:

أولا يجب أن يكون المتقدم من سكنة قضاء البطحاء.

أن يكون مسجلاً لدى دائرة العمل والشؤون الاجتماعية.

أن تكون السيرة الذاتية له باللغة الإنجليزية، وتحتوي على رقم هاتف مفعل بالواتساب والبريد الإلكتروني للتواصل معه من خلال الرابط والشركة الروسية مباشرة، وأن يلتزم بالنموذج المقترح من قبل الشركة الروسية للسيرة الذاتية، لتوحيد كافة المعلومات المطلوبة.

أن يكون التقديم اعتباراً من يوم الأحد 25/2/2024 ولمدة عشرة أيام، لغاية يوم الأربعاء 6/3/2024، وأن يرسل الطلب على الرابط الإلكتروني الخاص بمكتب تشغيل قضاء البطحاء.

علماً أن أبناء قضاء البطحاء سوف يتنافسون فيما بينهم على نسبة 50% من نسبة محافظة ذي قار، والبالغة 12 فرصة وظيفية، وحسب الاختصاصات المطلوبة. وسيتم إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات العملية للمتقدمين المستوفين للشروط، بعد انتهاء فترة التقديم، وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن عنه لاحقاً.