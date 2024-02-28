“شوف الزيادة هتكون كام؟.. موعد ايداع حساب المواطن لشهر مارس 2024 + حقيقة طرح زيادة بمناسبة شهر رمضان .. اعرف حقك

من خلال الأخبار الواردة بكثافة في الآونة الأخيرة بين المواطنين السعوديين والتى تتعلق بموضوع حساس يتعلق بتبكير صرف دعم حساب المواطن لشهر مارس 2024، فإن هذا الأمر يشكل مصدر قلق كبير للمستفيدين حيث يتطلعون إلى استلام الدعم قبل حلول شهر رمضان الكريم وعلى الرغم من أن هذا البرنامج يقع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية، وهي المسؤولة بالكامل عن خدمة برنامج حساب المواطن وكذلك الضمان الاجتماعي المتصل به، فإن التأكيد على صحة هذه الأخبار يتوقف بشكل حاسم على القرارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة ومن الضروري بمكان أن ننتظر التوضيح الرسمي من الجهات المختصة حول هذا الأمر الحيوي والهام.

حقيقة تبكير صرف الدعم لحساب المواطن بمناسبة شهر رمضان

بعد انتشار شائعة مفادها تقديم راتب دعم حساب المواطن لشهر مارس قبل موعده بسبب حلول شهر رمضان ويجب التأكيد بقوة على عدم صحة هذا الادعاء فالمملكة العربية السعودية تولي رعاية فائقة لجميع مواطنيها وتسعى جاهدة لتقديم الدعم والعون لهم في جميع الأحوال ومع ذلك فإن تغيير موعد صرف الدعم يعتبر أمرا غير صحيح، نظرا للإجراءات الدقيقة التي تقوم بها المملكة شهريا لتنظيم وتدابير الصرف وقد أكدت الوزارة المعنية سابقا أن موعد صرف الدعم يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وأي تغيير يحدث في هذا الموعد يكون نتيجة لعطلة رسمية أو ظروف خاصة ولم تصدر الوزارة أي توجيهات رسمية بشأن تبكير صرف الدعم لذا يمكن التوقع بثقة أن يتم صرف حساب المواطن لشهر مارس في الموعد المحدد أي يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024.