“لو نفسك تتجوز تعالي”.. اعرف شروط قروض بنك فيصل الإسلامي للزواج + الفئات المستحقة.. اعرفها واستفيد قبل اي حد تاني!!

تحقيقاً لأحلام الشباب وتسهيل مرحلة الزواج أعلنت البنوك المصرية عن تقديم خدمة تمويل قروض الزواج حيث يبرز بنك فيصل الإسلامي كواحد من الرواد في هذا المجال ويسعى البنك إلى توفير مجموعة متنوعة من القروض تتناسب مع احتياجات جميع فئات المجتمع وذلك من خلال تقديم مبالغ مالية تحافظ على التوازن المالي للمقترضين وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم الزوجية بكل يسر وسهولة كما يتيح البنك فترات سداد مرنة ومتنوعة و يتيح للشباب تنظيم أوضاعهم المالية وتحمل الأقساط بشكل مريح وملائم لظروفهم الشخصية.

ما هى شروط قرض الزواج من بنك فيصل الإسلامي؟

للحصول على قرض الموظف، يتطلب من الشخص المهتم تقديم إدخالات الراتب الخاصة به بهدف إلى تأكيد الدخل الثابت والقدرة على سداد الأقساط بشكل منتظم.

وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، يجب تقديم دليل على الدخل وهذا يشمل الوثائق المالية والضريبية اللازمة لضمان القدرة على سداد الأقساط بشكل موثوق.

كما يجب أن لا يقل راتب المتقدم عن 1500 جنيه مصري ف الحد الأدنى تم وضعه لضمان قدرته على تسديد الأقساط بشكل منتظم.

ويجب على المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل البنك بما في ذلك الهوية الشخصية، وإثبات العنوان والوثائق المالية والضريبية المطلوبة.

من هم المستفيدون من هذا قرض بنك فيصل الإسلامي ؟