اعرف هتئجز امتي .. موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر وفق لوزارة التربية والتعليم الجزائرية

يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر من أجل الاستمتاع بأجواء الربيع والاحتفال بهذا اليوم وأخذ قسط من الراحة والعودة مرة أخرى إلى أيام الدراسة، بالإضافة إلي وجود رزنامة محددة للعطل الرسمية في الجزائر لهذا العام، وفي هذا المقال سوف نتعر علي مواعيد العطل الرسمية وموعد عطلة فصل الربيع في دولة الجزائر وفق ما قامت بإعلانه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تابع المقال.

موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر

هناك موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر حيث يمكن معرفة هذا الميعاد عن طريق الآتي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن موعد العطلة الرسمية للربيع لكافة العاملين في مؤسسة التعليم سواء الحكومية أو الخاصة.

حددت وزارة المالية موعد عطلة الربيع على أن تكون بداية من يوم 21 من شهر مارس لعام 2024.

تستمر مدة هذه العطلة الرسمية إلى يوم 7 من شهر إبريل لهذا العام.

بالإضافة إلى أنها أصدرت موعد اختبارات شهر مارس على أن تكون بداية من يوم 5 من هذا الشهر وتستمر إلى يوم 14 من نفس الشهر.

رزنامة العطل الرسمية 2024 الجزائر

توجد رزنامة محددة للعطل الرسمية لهذا العام في دولة الجزائر للعطلات الرسمية وهذه الرزنامة تتمثل في الآتي