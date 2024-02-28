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“سعر ولا في الأحلام”.. سعر + المواصفات الكاملة لهاتف تكنو بوفا Tecno Pova 5 الجديد يدعم NFC .. هينافس الأيفون اشتريه دلوقتي!!
هاتف Tecno Pova 5
تكنو تكشف عن هاتف Tecno Pova 5 التحفة الجديدة في عالم الهواتف الذكية الاقتصادية فيجمع هذا الهاتف الفريد بين التصميم الأنيق والأداء المتميز بسعر لا يصدق ومزود بمعالج قوي Helio G99 ثماني النواة من ميديا تيك، يضمن الهاتف تجربة سلسة وفعالة لكل مهمة تقوم بها لا تقلق بشأن البطارية مرة أخرى، اكتشف معنا اليوم مواصفات ومزايا هذا الهاتف الرائع واستعد لتجربة استثنائية بأفضل سعر متاح.
مميزات هاتف Tecno Pova 5 تكنو بوفا
- تمتاز تصميمات الهاتف بأناقتها وجاذبيتها حيث يأتي بخامات خارجية متينة من البلاستيك الكامل.
- وتعمل البطارية ذات السعة الكبيرة بشكل ممتاز لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر يوفر تجربة استخدام مريحة ومنتعشة للمستخدمين.
- فيضمن دعم الهاتف لشبكات الجيل الرابع 4G اتصالاً سريعًا وموثوقًا أثناء التصفح والتحميل.
- سماعات الهاتف الخارجية تجربة صوتية ممتازة بفضل تقنية الصوت الاستريو يضيف بعدًا إضافيًا للتجربة السمعية.
- كما يتيح الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين عبر تركيب بطاقة ذاكرة في منفذ منفصل، مما يسمح للمستخدمين بتخزين المزيد من البيانات والملفات بسهولة.
- ويتميز المعالج المدمج في الهاتف بأداء جيد وهو ما يضمن سلاسة التجربة واستجابة سريعة للتطبيقات والألعاب.
- كما يتيح الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية الوضوح 2K يسمح للمستخدمين بتسجيل لحظاتهم بوضوح وجودة ممتازة.
سعر Tecno Pova 5 تكنو بوفا
- يتميز هاتف Tecno Pova 5 بأنه يقدم أداءً ممتازًا ومواصفات متقدمة بسعر مذهل، حيث يتوفر عالمياً بسعر يبلغ حوالي 200 دولار لأقل نسخة.
- وفي مصر، يمكنك الحصول على هذا الهاتف بسعر يتراوح حوالي 6200 جنيه، في حين يبلغ سعره في المملكة العربية السعودية حوالي 750 ريال.
- وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يصل سعره إلى حوالي 735 درهم لأقل نسخة، مما يجعله خيارًا مغريًا للمستخدمين الباحثين عن أداء ممتاز بتكلفة معقولة.