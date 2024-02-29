“وقت الهزار انتهي”..الحكومة تقرر” ايقاف صرف المعاش ” نهائيا لهذه الفئات في هذه الحالة.. اوعي تكون منهم وانت مش عارف!!

قرار حكومي جديد بقطع المعاشات يثير القلق والاستياء لدى العديد من المستفيدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وتحديد الفئات التي ستحرم من صرف المعاش يزيد من التوتر حيث يتم تطبيق هذا القرار وفقاً لقانون جديد في التأمينات الاجتماعية فيعتبر وقتًا غير مناسب لقطع المعاشات، خاصة مع قرب تاريخ زيادة المعاشات المقرر في 30 يونيو من كل عام، حيث ينتظر العديد من الموظفين هذه الزيادة للتخفيف من الضغوط المالية ويجب النظر في تأثيرات هذا القرار على الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ما هي حالات قطع المعاش ؟
- قرار قطع المعاشات يطال فئات متنوعة من المستحقين، مما يثير الكثير من الانتقادات والاستياء حبث يتعرض الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على المعاش الذي كانوا يحصلون عليه من والديهم المتوفيين، ثم تزوجوا بعد ذلك لصدمة كبيرة بقطع المعاش عنهم فوراً، مما يضعهم في موقف مالي صعب وغير مستحق.
- بالمثل، يتعرض الأشخاص الذين يتقاضون المعاش ويتوفون قبل موعد صرف المعاش من كل شهر إلى خسارة مالية كبيرة حيث يتوقف صرف المعاش عنهم دون أي استفادة لهم أو لعائلاتهم. علاوة على ذلك، فيجد بعض الأشخاص أنفسهم في موقف صعب عندما يتم إثبات عدم أحقيتهم للمعاش، مما يجعلهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة بعد فقدان هذا المصدر الرئيسي للدخل.
- بالإضافة إلى ذلك يتم قطع المعاش عن الأشخاص الذين يمتلكون دخلاً ثابتًا بعد بلوغهم سن التقاعد، وكذلك الذين يمتلكون أملاك تغنيهم عن المعاش، حيث يعتبرون قادرين على العيش بكرامة من خلال مواردهم الشخصية دون الحاجة إلى دعم المعاش.