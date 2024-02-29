“وقت الهزار انتهي”..الحكومة تقرر” ايقاف صرف المعاش ” نهائيا لهذه الفئات في هذه الحالة.. اوعي تكون منهم وانت مش عارف!!

قرار حكومي جديد بقطع المعاشات يثير القلق والاستياء لدى العديد من المستفيدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وتحديد الفئات التي ستحرم من صرف المعاش يزيد من التوتر حيث يتم تطبيق هذا القرار وفقاً لقانون جديد في التأمينات الاجتماعية فيعتبر وقتًا غير مناسب لقطع المعاشات، خاصة مع قرب تاريخ زيادة المعاشات المقرر في 30 يونيو من كل عام، حيث ينتظر العديد من الموظفين هذه الزيادة للتخفيف من الضغوط المالية ويجب النظر في تأثيرات هذا القرار على الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ما هي حالات قطع المعاش ؟