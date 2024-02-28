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أسهل طريقة لتحميل لعبة جاتا كافة الإصدارات مجانا .. نزلها واستمتع بالوقت وركوب العربيات
أسهل طريقة لتحميل لعبة جاتا
تحميل لعبة جاتا، في أجواء من الطيارات والسيارات والأسلحة يستمتع اللاعب بالمغامرات ومطاردات الشرطة والعصابات، من خلال هذا التقرير شفرات جاتا لتستطيع اللاعب دون حدود، ما عليك سوى تحميل اللعبة والانغماس داخل الأجواء وأداء المهمات المطلوبة.
طريقة تحميل لعبة جاتا
يمكنك تحميل لعبة GTA على الكمبيوتر أو على ماك واكس بوكس بالاضافة إلى بلايستيشن 2، تعد اللعبة من أكثر ألعاب الاكشن والفنون القتالية، اتبع الخطوات التالية:
- الدخول مباشرة إلى رابط تحميل لعبة جاتا.
- اختر النسخة التي تود تحميلها وذلك ضمن سلسلة جراند ثفت أوتو.
- يمكنك اختيار فايس سيتي أو ذا بالد أوف غاي توني، ذا لوست أند دامد، تشايناتاون ورز، ليبرتي سيتي ستوريز.
- اختر التحميل على حسب جهازك.
- حدد الدفع وأدخل معلومات بطاقتك المالية في الخانات المطلوبة واضغط التحميل لإنهاء الدفع والتحميل.
أكواد وشفرات جاتا
نقدم لكم أفضل أكواد وشفرات لعبة جاتا ببدء تفعيلها ان يمكنك إلغائها، ستتمكن من الحصول على الصحة والأسلحة والذخيرة والوقود، وذلك كالتالي:
- للحصول على مال بعدد لا نهائي الكود هو HEAOYAM.
- حصولك على مقاومة لا نهائية الكود هو VKYPQCF.
- الحصول على عمر وصحة لا نهائية الكود هو BAGUVIX.
- كود القفزات الفائقة KANGAROO وLFGMHAL.
- سوبر اللكمات الكود هو STINGLIKEABEE أو IAVENJQ.
- سلاح لا نهائي وذخيرة الكود هو WANRLTW.
- كود للحصول على شاحنة ووقود هو AMOMHRER.
- كود للحصول على سيارات تمشي بالماء GKPNMQ، سيارات تطير BSXSGGC، سيارات غير مرئية الكود هو WHEELSONLYPLEASE.
- كود سوبر للدراجة تقفز هو JHJOECW.
- تصويب بالأسلحة تلقائيا خلال القيادة OUIQDMW.
- تصويب في الرأس دائماً الكود هو NCSGDAG.
- كود لئلا تطاردك الشرطة وهو AEZAKMI