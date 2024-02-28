مبروك للجميع.. من هنا رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 في العراق من منصة مظلتي

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 في العراق عبر منصة مظلتي الإلكترونية، فلقد تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل دعم ومساندة المواطن العراقي محدود الدخل، لذلك أطلقت عدة مبادرات تنموية بهدف الإرتقاء بالمستوى المعيشي الخاص بهم ومساعدتهم في مواجهة الظروف القاسية التي يمر بها العالم أجمع.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 في العراق

خلال اللحظات الماضية طرحت الوزارة كشف أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 في العراق الوجبة الأخيرة، عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وبهدف التسهيل والتيسير على المواطنين طرحت الهيئة المختصة خدمة الاستعلام عن ذلك عبر الإنترنت، بحيث لا يكون هناك أي داعي للتوجه إلى المقر بأنفسهم، وتتمثل خطوات إتمام ذلك في الآتي:

الولوج إلى المنصة الإلكترونية مظلتي .

ومن ثم التوجه إلى هيئة الحماية الاجتماعية، ومنها اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على خانة الاستعلام، ومن ثم الانتظار قليلاً لحين ظهور الكشف.

يمكنك تحميل الكشف من خلال النقر على خانة طباعة.

شروط الحصول الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والضوابط اللازم توافرها في المتقدم حتى يسمح له الاستفادة من تلك المنحة، وذلك بهدف ضمان وصول تلك الإعانة لمن هم يستحقوها، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: