بتحب الصدر ولا الورك؟.. شوف أسعار الدواجن والفراخ وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 .. عشان محدش ينصب عليك

انطلقت اسعار الدواجن تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 بثقة واستقرار في الأسواق المحلية حيث شهدت أسعار الدواجن وكراتين البيض استقرارًا ملحوظًا في السوق والمحال التجارية وفي بداية الجلسة استقرت أسعار الدواجن البيضاء عند مستوى 87 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 5 جنيهات و10 جنيهات عند بيعها للمستهلك، وذلك حسب المنطقة وتقدير التاجر وسجلت أسعار الفراخ الساسو الحمراء في بورصة الدواجن الرئيسية خلال جلسة اليوم مستويات تتراوح بين 103 جنيه و105 جنيه وبعد أن شهدت انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات خلال جلسة التداول السابقة.

أسعار الدواجن في السوق اليوم الأربعاء 28-2-2024

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يسجل اليوم 87 جنيه.

كيلو الدواجن الأمهات البيضاء: يتراوح اليوم ما بين 78 جنيه إلى 79 جنيه.

كيلو الدواجن البلدي: يسجل اليوم 125 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو: يتراوح اليوم ما بين 103 جنيه إلى 105 جنيه.

كيلو البط البلدي: يسجل اليوم 130 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض للشركات: يتراوح اليوم ما بين 33 جنيه إلى 39 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض للقطعان: يتراوح اليوم ما بين 28 جنيه إلى 28.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو: يتراوح اليوم ما بين 12 جنيه إلى 14 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو بيور: يتراوح اليوم ما بين 13 جنيه إلى 14 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الحر: يتراوح اليوم ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

سعر كيلو البانية: يتراوح اليوم ما بين 210 جنيه إلى 220 جنيه.

و تلك الأسعار السابقة للدواجن والبيض تعكس التغيرات الحالية في السوق وتقديم معلومات دقيقة للمتعاملين والمستهلكين فيما يتعلق بأسعار الدواجن خاصة بعد نزول سعر الدولار الايام الماضية.