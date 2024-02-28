«بشرى سارة لكبار السن زيادة 15% للمعاشات» حقيقة تبكير موعد صرف المعاشات في مصر

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى موعد صرف المعاشات في مصر 2024 بعد الزيادة الجديدة، حيث خصصت الهيئة أول أسبوع من كل شهر ميلادي لصرف المعاشات، فاعتباراً من شهر مارس القادم سيتم زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك وفقاً للتوجيهات الرئاسية بتطبيق أكبر حزمة إجراءات من الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

موعد صرف المعاشات في مصر

وافق مجلس النواب على قرار تعجيل موعد صرف المعاشات في مصر بعد العلاوة الجديدة، ليصبح أول أيام الصرف هو 1 مارس 2024، ولا شك أن تلك الزيادة المعلن عنها لا تخل مطلقاً بالزيادات القادمة في شهر يوليو، ومن المقرر أنه سيتم إيداع جميع المستحقات المالية بأماكن الصرف الرسمية خلال الأيام القادمة ليتمكن كل مواطن من صرف معاشه في الساعات الأولى من يوم الجمعة من إحدى النوافذ التالية:

مكاتب البريد المصري.

البنوك التجارية.

فرع بنك ناصر الاجتماعي.

البنوك القروية.

ماكينات الصرافة الآلية.

منافذ خدمة شركات فوري.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالزيادة

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاشات بعد الزيادة المعلن عنها في بداية الشهر الجاري، فمن أجل التيسير على المواطن تم إتاحة إجراء تلك الخدمة عبر الإنترنت، وتتمثل خطوات إتمام ذلك في النقاط التالية: