“فرصتك الأخيرة”..تعرف على 5 طرق هامة لحماية حسابك واتساب من الاختراق والتجسس .. اعمل كدة بالظبط

احرص على حماية حساب واتساب الخاص بك بفاعلية ودقة فبالرغم من الأمان الذي يوفره التطبيق، إلا أن الثغرات قد تهدد بأمن بياناتك واطلع على طرق موثوقة للوقاية من الاختراق والحفاظ على خصوصيتك، واستمر في متابعة موقعنا للمزيد من النصائح والإرشادات.

كيفية حماية حسابك على واتساب من الاختراق

لتعزيز أمان حسابك على واتساب، ينصح باتباع بعض الخطوات البسيطة لتحسين حمايته، ومنها:

يمكنك تفعيل هذه الميزة في الدردشة مع أي شخص، وتسمح لك بإرسال رسائل وملفات تختفي تلقائيًا بعد قراءتها.

يجب دائمًا تثبيت أحدث إصدار من تطبيق واتساب حيث يتضمن كل تحديث تحسينات في مجال الأمان وإصلاحات للثغرات التي قد تكون موجودة في الإصدارات السابقة.

يمكنك زيادة حماية حسابك من خلال تفعيل ميزة قفل الدردشة بواسطة كلمة مرور أو بصمة الوجه/البصمة الإصبعية.

نصائح هامة لحماية حسابك على واتساب