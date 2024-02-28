«مفاجأة سعيدة اعرف امتى هتقبض» وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزياده 50 %

بالتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات مارس 2024 لجميع العاملين بقطاعات الدولة بالزيادة الجديدة، والمعلن عنها من قِبل رئيس الجمهورية منذ عدة أسابيع ماضية، فمن المقرر يتم صرف رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي بداية من يوم 21 مارس 2024، حيث خصصت الوزارة 5 أيام من كل شهر ميلادي لهذا الأمر منعاً للإزدحام والتكدس.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

وفقاً لما تم إعلانه من قِبل وزارة المالية المصرية فإن موعد صرف مرتبات مارس 2024 سوف ينطلق بداية من 21 مارس، ويستمر حتى 5 أيام لينتهي في يوم 27 من ذات الشهر، فإلى الآن لم تقوم الجهة المختصة بالإعلان عن تبكير الموعد عن موعده الأصلي، ومن المقرر أن يتم إيداع جميع المستحقات المالية للعاملين بكافة أماكن الصرف التي حددتها الوزارة خلال ذلك الموعد، ومن ناحية أخرى فلقد تستعد الأمة الإسلامية ببدء أول أيام صيام شهر رمضان المبارك في يوم 13 مارس.

جدول رواتب شهر مارس بعد الزيادة الجديدة 2024

بناءً على ما أقرته الوزارة فإنه سيتم صرف رواتب العاملين بمجلس النواب ومجلس الأمن القومي وكذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق، والصحافة والإعلام وأيضاً الزراعة في يوم 21 مارس، وبحسب ما جاء فإن جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة جاء كالتالي: