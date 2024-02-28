فوراً استقبل.. تردد قناة اون تايم سبورت on time sport 2024 الجديد على القمر نايل سات والعرب سات بجودة عالية
تعد القناة الفضائية الرياضية الشهيرة أون تايم سبورت هي واحدة من ضمن أبرز القنوات الفضائية الرياضية والمتخصصة في عرض كل الأخبار التي تتعلق بالدوري المحلي والبطولات المحلية وتعرض أخبار الرياضة المحلية، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين في مصر بمعرفة التردد الخاص بالقناة والذي يتيح مشاهدة القناة بجودة عالية ومن خلال سطور التقرير نذكر تفاصيل التردد وبياناته وكافة إحداثياته والتي تسهم في ضبط القناة بسهولة وظهور عروض القناة وبرامجها وفق أفضل جودة بث وصوت وصورة، ويوضح التقرير أيضًا أهم مميزات قناة أون تايم سبورت.
تردد قناة اون تايم سبورت 2024
يمكنك أن تقوم بضبط القناة الرياضية المشهورة أون تايم سبورت بكل سهولة وذلك من خلال بيانات وإحداثيات التردد الجديدة والتي حرصت إدارة القناة على أن توضحها حتى تحتفظ بنسب المشاهدة الكبيرة التي تحقها بسبب جودة المحتوى وجودة النقل بالصوت والصورة لكل الأحداث الرياضية، ومن خلال الآتي نذكر معلومات عن التردد من خلال القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات
- التردد: 10853.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح 4/3.
- الاستقطاب: أفقي.
- جودة عرض القناة: إتش دي.
تردد قناة اون تايم سبورت عرب سات
- التردد: 11861.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح 6/5.
- الاستقطاب: أفقي.
- جودة العرض: إتش دي.
تردد القناة الرياضية أون سبورت الثانية
- التردد: 11861.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح 6/5.
- الاستقطاب: رأسي.
- جودة عرض القناة: إتش دي.
- القمر الصناعي هو: نايل سات.
مميزات قناة أون تايم سبورت
من مميزات القناة ما يلي:
- تتمتع قناة أون تايم سبورت بعدد من المميزات المختلفة والتي تجعلها من بين أقوى القنوات التي تحقق نسبة المشاهدة العالية وتعد من القنوات التي تبث محتوى رياضي مستمر على مدار اليوم.
- يتم عرض مختلف المباريات الكروية على الهواء مباشرة حيث تمتلك حق نقل مباريات الدوري ومتابعتها.
- يتم بث أقوى البرامج الرياضية والتي من أبرزها أقوى الاستوديوهات التحليلية.
توفر القناة الكثير من المزايا التي تتعلق بجودة المحتوى المعروض من حث نقاء الصوت والصورة.