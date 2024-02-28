الأخضر رايح على فين؟.. الدولار فى السوق السوداء | سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-2-2024 في جميع البنوك

بشأن أسعار الدولار اليوم شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري قبل بدء التداول في البنوك المصرية مع الإبقاء على اعلى مستوياته الرسمية المعلنة، وفقًا لأحدث تحديث لمواقع الإنترنت للبنوك المصرية , ومن جانبه قد شهد سعر الدينار الكويتي اليوم ايضا استقرارًا ملحوظا مقابل الجنيه المصري وايضا خلال الايام السابقة بعد انتهاء صفقة راس الحكمة وذلك في عدد من البنوك الحكومية المصرية ومجموعة البنوك الخاصة بالدولة وغيرها من شركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية بالكامل وذلك قبل بداية التعاملات وذلك بالأخص بعد هبوط سعر الدولار الأمريكي في السوق يأتي هذا طبقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصرى والبنوك المصرية التابعة للدولة.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-2-2024 في جميع البنوك

اسم البنك بيع شراء البنك المركزي المصري 30.96 جنيه 30.83 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري.

تم تثبيت سعر الدولار اليوم عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ثبت سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وقد استقر سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ثبت سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ثبت سعر الدولار اليوم عند 30.75 جنيه لعملية الشراء و30.85 جنيه لعملية البيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر صرف الدولار في السوق السوداء:

للشراء بقيمة 51.74 جنيه مصري

سعر البيع الان بقيمة 51.22 جنيه مصري.