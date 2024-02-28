“حلم العمر بين أيديك”… طريقة التسجيل في شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024 + شروط التقديم

لقد تم طرح شقق بنك الإسكان والتعمير وتم فتح فرصة التسجيل في عدة مشروعات سكنية مميزة في مناطق مختلفة، حيث أتاح بنك الإسكان والتعمير مجموعة من الوحدات السكنية في مدينة التجمع الخامس للمواطنين المصريين بأسعار مدعمة وتشطيب كامل، مما أثار اهتمام الكثيرين الذين يرغبون في معرفة شروط حجز الوحدات السكنية وطريقة التقديم لهذه الوحدات، سنتناول ذلك في الفقرات القادمة.

خطوات التسجيل علي شقق بنك الإسكان والتعمير

وزارة الاسكان والتعمير قد حددت مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في شقق بنك الاسكان والتعمير، تم فتح باب الحجز لوحدات بنك الإسكان والتعمير في 28 يناير وسيبقى التقديم مفتوح حتى 29 فبراير 2024، عمليات التسجيل تتم كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من هنا.

تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

تسديد الرسوم الإلكترونية التي حددها البنك لإتمام عملية الحجز.

تحميل الوثائق والأوراق المطلوبة من أجل التحقق من هل المواطن يستحق الحصول على شقة سكنية اما لا.

قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

أخيرا سوف تظهر لك خانة التسجيل، مما يعني أن عملية التقديم قد اكتملت.

شروط التقديم على شقق بنك الإسكان والتعمير

يجب على المتقدم الراغب في حجز وحدة سكنية في بنك الإسكان والتعمير أن يستوفي الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية.

يجب أن لا يستفيد المتقدم من أي مشروعات سكنية قبل ذلك.

يجب أن تكون الوحدات مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز تغيير الاستخدام المخصص.

أسعار شقق بنك الإسكان والتعمير حي التجمع الخامس

يرغب العديد من المواطنين الذين يتطلعون إلى التقدم بطلب للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في معرفة الأسعار لتلك الوحدات السكنية حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية من الشقق للإسكان الاجتماعي لعام 2024 بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدة الواحدة، والجدير بالذكر أن الوزارة نجحت في توفير عدد كبير من الشقق السكنية في هذا المشروع مقارنة بالمشاريع السابقة، حيث بلغ عددها 900 وحدة سكنية في مناطق متنوعه بمساحات تتراوح بين 68 و177 مترا.