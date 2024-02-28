الحكومة الكويتية تعلن.. جدول الأعياد الوطنية في الكويت 2024 والعطلات الرسمية

يبحث العديد من المواطنين حول معرفة الأعياد الوطنية في الكويت 2024، وذلك تجهيزًا للاحتفال وقضاء وقتًا ممتعًا خاصة مع الأهل والأحباب، كما يحتفل الشعب الكويتي بالعيد الوطني للكويت، حيث تتزين شوارع الكويت بالأعلام، والألعاب النارية تضيء سماء الكويت، وتردد الأناشيد الوطنية في أنحاء الدولة، وكذلك سوف نتعرف في هذا المقال على الأعياد الوطنية في الكويت.

الأعياد الوطنية في الكويت 2024

يبحث المواطنين الكويتين عن أيام الأعياد الوطنية في الكويت، وذلك للتخطيط لرحلاتهم والاستمتاع بها، ومن هذه الأعياد ما يلي:

يوم رأس السنة الميلادية وهو يوم الإثنين الموافق1 يناير 2024.

وأيضًا يوم الإسراء والمعراج الموافق يوم الخميس 8 فبراير 2024.

أما يوم العيد الوطني ويوم التحرير هو يوم 25 إلى 27 فبراير 2024.

وكذلك أيضًا أيام عيد الفطر 10 – 11 أبريل 2024.

وأيضًا يوم الوقوف على عرفة الأحد 16 يونيو 2024.

وكذلك أيام عيد الأضحى المبارك 17 – 18 يونيو 2024.

وأيضًا رأس السنة الهجرية الاثنين 7 يوليو 2024.

وكذلك المولد النبوي الشريف الاثنين 16 سبتمبر 2024.

كما أكدت الحكومة الكويتية على حرصها الشديد لتوفير فرص الراحة والاستجمام للمواطنين، وأن هذه العطل تعمل على تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، وخلق أجواء احتفالية في هذه المناسبات.

الاحتفال بالعيد الوطني للكويت

تتزين شوارع الكويت بالأعلام واللافتات، وكذلك العروض الجوية العسكرية في سماء الدولة إحتفالًا بعيدها الوطني ال 63 والذي يتزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثون ليوم التحرير، كما يحرص الشعب الكويتي على ارتداء الزي الرسمي لدولة الكويت في هذه المناسبة، وذلك تعبيرًا عن الفخر بتراثه.

كما تشتمل هذه الاحتفالات على تقديم عروضًا فنية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وذلك يتم بالتعاون مع مختلف الوزارات والقطاع الخاص في الكويت.

وكذلك أيضًا يمثل العيد الوطنى للكويت ذكرى استقلال الدولة، وتاريخ جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، كما تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيات التهاني من جميع رؤساء وقادة الدول، وعلى رأسهم مصر بمناسبة الذكرى 63 للعيد الوطني والذكرى 33 ليوم التحرير.