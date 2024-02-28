المواعيد الجديدة في رمضان.. جدول مواعيد القطارات سكك حديد مصر 2024 وفقا بيان هيئة السكة الحديد

أعلنت الهيئة المختصة عن جدول مواعيد القطارات سكك حديد مصر 2024 للراغبين. في السفر بين محافظات الجمهورية، فلقد شهدت خطوط سكك الحديد والقطارات خلال الفترة السابقة تجديدات وتعديلات كثيرة لم تخضع لها من منذ نشأتها الأولى، ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتطوير طرق وسائل النقل وبالأخص سكة الحديد وقطارات السفر.

جدول مواعيد القطارات سكك حديد مصر 2024

وضعت الهيئة القومية لسكك الحديد جدول مواعيد القطارات سكك حديد مصر 2024 تزامناً مع حلول شهر رمضان الفضيل، حيث تزداد معدلات السفر خلال ذلك الشهر من أجل رغبة الجميع في قضائه مع عائلاتهم، وخلال الآونة الأخيرة شهدت القطارات تطويرات عديدة لم تشهدها من قبل، حيث تم استيراد أكثر من عربة من دولة ألمانيا، لتحسين الخدمة للمواطن المصري، ووفقاً لما جاء فإن مواعيد القطارات جاء على النحو التالي:

يغادر قطار رقم 2025 من محافظة القاهرة في الساعة 8 صباحاً، ليصل إلى محافظة الإسكندرية في الساعة 10:30 صباحاً.

ينطلق قطار رقم 2023 في تمام الساعة 2 ظهراً من محافظة القاهرة، ليصل إلى الإسكندرية في الساعة 4:30 عصراً.

يغادر قطار تالجو الإسكندرية/ القاهرة في الساعة 5:50.

يقوم قطار رقم 2024 من محافظة الإسكندرية في الساعة 2 ظهراً ليصل القاهرة في الساعة 4:30 عصراً.

ينطلق قطار السفر من محافظة القاهرة في الساعة 7 مساءً ليصل محافظة أسوان في صباح اليوم التالي 6:30 صباحاً.

مواعيد قطارات السفر المكيفة الروسي

يفضل الكثيرون في معرفة مواعيد انطلاق القطارات قبل استقلالها من أجل حجز التذاكر، وفيما يلي مواعيد قيام القطار الروسي خط الإسكندرية القاهرة: