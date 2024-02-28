الحق سجل الان .. لينك التسجيل في مدرسة الشرطة الكويت 2024 لسعد العبدلله للعلوم الأمنية

كثر البحث من الطلاب الكويتيين عن ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية بخصوص موعد التسجيل في مدرسة الشرطة الكويت 2024 والذي سوف يستمر شهر كامل حتى ينتهي في أواخر شهر مارس، راغبين في حماية دولة الكويت والحفاظ على أمنها وأمانها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على بداية موعد التقديم في كلية الشرطة ونهاية موعد التقديم، وأهم الشروط التي يلزم أن يستوفيها المتقدم.

موعد التسجيل في مدرسة الشرطة الكويت 2024

قامت وزارة الداخلية في دولة الكويت بالإعلان عن موعد التسجيل في مدرسة الشرطة الكويت 2024 / 2025 ميلاديًا، وسوف يبدأ التقديم في شهر فبراير الموافق يوم الاثنين 27/2/2024 وتستمر عملية التقديم شهر كامل حتي شهر مارس الموافق يوم الخميس 28/3/2024، وبذلك يكون هناك وقت كافي لتقديم أكبر عدد من أبناء الشعب الكويتي في مدرسة الشرطة التي يرغب فيها الكثير من الشباب بسبب مكانتها العالية، وتميزها من بين جميع الكليات العملية، فهي تساعد على إنتاج شباب جادين وقادرين على حفظ الأمن والأمان داخل وطنهم، وذلك يتم وفق شروط سوف نذكرها في هذا المقال.

شروط التقديم في مدرسة شرطة الكويت

يجب توافر عدد من الشروط في الشباب الراغبين في التقديم في كلية الشرطة الكويتية وذلك وفق لائحة قامت بإعلانها وزارة الداخلية الكويتية، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية: