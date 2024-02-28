«يولاد لولو صارت شرطية» استقبلها الآن تردد قناة وناسة بيبي 2024 على جميع الاقمار الصناعية hd

استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات، تبث القناة مجموعة من البرامج والأغاني المسلية للأطفال، والتي تتضمن تعليم الطفل من عمر سنتين وحتى الثالثة عشر العديد من المهارات والسلوكيات الحسنة، فلقد استطاعت القناة جذب انتباه الأطفال بشكل كبير، وذلك نظراً لما تقدمه من أناشيد ممتعة وجميلة، والبرامج التي تشتمل على الرسومات المتحركة والملونة.

تنزيل تردد قناة وناسة بيبي 2024

شهدت قناة وناسة الجديدة إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة لذلك ازداد البحث على معرفة تردد قناة وناسة بيبي 2024 من أجل ضبطها على اجهزة الاستقبال الخاصة بهم، إذ تقدم القناة محتوى تثقيفي يناسب جميع أعمار الأطفال خالية عن أي مشاهد مخلة وخادشة للحياء، حيث اشتهرت القناة بشخصية الطفلة لولو التي تقوم بعرض العديد من الأغاني الرائعة مثل، لولو الشطورة، لولو والحرامي، بيب بيب، بنوتة كيوت وغيرها الكثير.

تردد قناة لولو الشطورة الجديد

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة وناسة الجديد على أجهزة التلفاز الخاصة بكم بكل سهولة، حيث تهتم القناة ببث أغاني الأطفال والبرامج الكرتونية على مدار 24 ساعة بدون أي فواصل أو إعلانات مزعجة، ونتيجة لذلك أصبح لا يخلو كل منزل به طفل إلا وبه هذه القناة، ومن خلال ضبط إحدى الترددات التالية ستتمكن من مشاهدة كل هذا وأكثر:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD.

استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: عرب سات.

الجودة: HD .

اجعلِ طفلك يستمتع بمشاهدة أحدث الأناشيد وبرامج الحيوانات والطيور والنباتات عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال على اإحدى الترددات السابقة.