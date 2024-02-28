HERE.. لينك الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في الكويت 2024 بالاسم ورقم المرور عبر الموقع الرسمي kuwaitplatform

جميع المواطنين في دولة الكويت، يكثرون من البحث حول الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في الكويت 2024 حتي يتمكنوا من تأدية واجبهم الوطني تجاه بلدهم الأم، لذلك وفرت وزارة الداخلية الكويتية هذا الاستعلام بشكل الكتروني توفيرًا للوقت والجهد على المواطنين، لأنهم راغبين في مشاركة أكبر عدد من الناس في الانتخابات الخاصة بمجلس الأمة الكويتية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طرق الاستعلام، وخطوات الاستعلام ، تابع المقال.

الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في الكويت 2024

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت عن إمكانية الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في الكويت 2024 الخاص بمجلس الأمة عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية على شبكة التواصل الإجتماعي، أو من خلال التطبيق الحكومي “سهل” والذي أطلقته وزارة الداخلية الكويتية تسهيلاً على الشعب الكويتي لمعرفة كل فرد لجنته الانتخابية بشكل سهل ويسير دون اللجوء للذهاب لأي مكان، بل ينتهي الأمر بإدخال رقم الهوية بشكل إلكتروني ومن ثم يظهر أمام الفرد مكان لجنته الإنتخابية.

خطوات الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في الكويت

هناك مجموعة من الخطوات يجب توافرها أو يجب علي كل فرد يريد ان ينتخب عملها، حتي يتمكن من تأدية الواجب الوطني تجاه بلده ونفسه والمساعدة في حفظ أمن البلد واستقلالها عن طريق الإدلاء برأيه، وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية: