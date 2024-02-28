من هنا.. يمكنك التعرف على طريقة الاستعلام عن السيارات المسحوبة من البلدية الكويت 2024

يتوجب على المواطنين المسحوبة سيارتهم التوجه إلي قسم مراقبة المخالفات في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، ولمعرفة طريقة الاستعلام عن السيارات المسحوبة من البلدية الكويت 2024، حيث أن ذلك القسم يعد الجهة المختصة التي يتولى سحب السيارات المسحوبة، وكذلك السيارات الخردة في كافة أنحاء الأراضي الكويتية، ولمعرفة كافة التفاصيل بخصوص طريقة الاستعلام، وكذلك الرسوم المطلوبة وأيضا كافة المستندات والأوراق يجب متابعة الأسطر القادمة في المقال.

طريقة الاستعلام عن السيارات المسحوبة من البلدية الكويت 2024

طريقة الاستعلام عن السيارات المسحوبة من البلدية الكويت 2024، تكون كالآتي:

أولا يتم زيارة قسم مراقبة المخالفات في إدارة النظافة العامة.

وبعد ذلك يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة، وضرورة التحقق منها من قبل القسم.

ومن ثم يتم الاطلاع على الموقع الذي تم نقل السيارة إليه.

ثم يتم الحصول على التصريح الخاص للدخول إلي الموقع الذي تم فيه حجز السيارات.

ونهايةً يتم زيارة موقع الحجز للتحقق من وجود السيارة.

المستندات المطلوبة والرسوم لشهادة المركبات المسحوبة من البلدية

لكي يتم الحصول على شهادة المركبات المسحوبة، ومعرفة طريقة الاستعلام عن السيارات المسحوبة من البلدية الكويت 2024، فيتوجب الآتي: