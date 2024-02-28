بكم الأصفر إنهاردة.. مفأجاة سعر الدهب في مصر اليوم في افتتاح تعاملات الأربعاء 28 فبراير 2024

في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 28 فبراير 2024، شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي، مع تداول الأسعار عند مستويات قريبة من أسعار الإغلاق يوم الثلاثاء، هذا الثبات يأتي في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي مؤشرات جديدة قد تؤثر على الأسواق العالمية والمحلية، عيار 21 المفضل لدى العديد من المستهلكين نظرًا لتوازنه بين الجودة والسعر، يحظى بمتابعة خاصة، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة الفرص المتاحة للشراء أو البيع في هذا التوقيت.

أسعار الجنية الدهب في مصر

في تفاصيل الأسعار اليومية، شهد الجنيه الذهب استقرارًا في قيمته بالسوق المصري خلال تعاملات الأربعاء، حيث بلغ سعر البيع للجنيه الذهب نحو 24,160 جنيه مصري، بينما تم تسجيل سعر الشراء عند حوالي 23,760 جنيه، هذه الأسعار تأتي بعيداً عن أي تكاليف إضافية مثل المصنعية، الدمغة أو الضرائب المحتملة، مما يقدم للمستهلكين والمستثمرين صورة واضحة عن التكلفة الأساسية للذهب في السوق المحلية.

سعر الدهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 3020 جنيهاً للبيع، و2970 جنيهاً للشراء.

لجرام الذهب عيار 24، تم تسجيل سعر بيع يبلغ 3451 جنيهاً، وسعر شراء يقدر بـ 3394 جنيهاً.

بالنسبة لعيار 18، يتداول السعر عند 2588 جنيهاً للبيع، و2545 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 2013 جنيهاً للبيع، مقابل 1980 جنيهاً للشراء.

في ختام النظرة على سوق الذهب المصري ليوم الأربعاء، يظهر أن الأسعار قد شهدت تفاوتات معتدلة عبر الأعيرة المختلفة، مع تقلبات السوق العالمية والمحلية، يبقى المستثمرون والمستهلكون على أهبة الاستعداد لاقتناص الفرص أو الحذر من التقلبات المحتملة، وينصح دائمًا بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب والتشاور مع الخبراء الماليين قبل اتخاذ أي قرارات بيع أو شراء، لضمان أفضل استثمار ممكن في هذا المعدن النفيس.