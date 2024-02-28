 سعر الذهب في العراق اليوم.. ارتفاعات ملحوظة بمختلف الأعيرة

في تحول ملحوظ يعكس تذبذبات السوق الدقيقة، سجلت أسعار الذهب في العراق اليوم، الأربعاء 28 فبراير 2024، ارتفاعًا بسيطًا ولكنه مؤثر، بزيادة قدرها 1,789 دينار عراقي للأوقية، بلغت قيمة الأونصة الذهبية 2,666,971.54 دينار عراقي، مسجلةً تغييرًا نسبيًا بـ 0.07% عن أسعار اليوم السابق، هذه الحركة الطفيفة في السوق تلقي الضوء على حساسية الأسعار للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يشكل أهمية بالغة للمستثمرين والمتعاملين بالذهب في العراق.

سعر الدهب في العراق اليوم

شهدت السوق العراقية للذهب اليوم تغيرات بسيطة ولكن مهمة في أسعار الذهب بالدينار العراقي، مع ارتفاع القيم بشكل طفيف عبر مختلف الأعيرة، هذا التغيير، رغم أنه قد يبدو محدودًا، يعكس التفاعلات الدقيقة بين السوق المحلية والعوامل الاقتصادية العالمية، فيما يلي تفصيل للأسعار الحالية مقارنةً بالأسعار السابقة، وذلك لتقديم صورة واضحة حول التغيرات الأخيرة:

أوقية الذهب: السعر الحالي هو 2,666,971.54 دينار عراقي، مقابل 2,665,182.85 دينار عراقي سابقًا، بنسبة تغير قدرها 0.07%.

جرام الذهب عيار 24: ارتفع من 85,697.20 إلى 85,754.71 دينار عراقي.

جرام الذهب عيار 22: من 78,549.45 إلى 78,602.17 دينار عراقي.

جرام الذهب عيار 21: شهد ارتفاعًا من 74,969.98 إلى 75,020.30 دينار عراقي.

جرام الذهب عيار 18: زاد من 64,252.24 إلى 64,295.36 دينار عراقي.

جرام الذهب عيار 14: ارتفع قليلاً من 50,003.43 إلى 50,036.99 دينار عراقي.

أسعار الدهب في العراق الأسبوع الماضي

الثلاثاء, 27 فبراير: أوقية الذهب بـ2,662,947.13، جرام عيار 24 بـ85,625.31، عيار 22 بـ78,483.56، عيار 21 بـ74,907.09، عيار 18 بـ64,198.34، وعيار 14 بـ49,961.48.

الاثنين, 26 فبراير: الأوقية بـ2,665,182.85، جرام عيار 24 بـ85,697.20، عيار 22 بـ78,549.45، عيار 21 بـ74,969.98، عيار 18 بـ64,252.24، وعيار 14 بـ50,003.43.

الأحد, 25 فبراير: أوقية الذهب بـ2,665,621.00، جرام عيار 24 بـ85,711.29، عيار 22 بـ78,562.36، عيار 21 بـ74,982.31، عيار 18 بـ64,262.80، وعيار 14 بـ50,011.65.

السبت, 24 فبراير: الأوقية بـ2,668,024.37، جرام عيار 24 بـ85,788.56، عيار 22 بـ78,633.20، عيار 21 بـ75,049.91، عيار 18 بـ64,320.74، وعيار 14 بـ50,056.74.

الجمعة, 23 فبراير: أوقية الذهب بـ2,659,190.43، جرام عيار 24 بـ85,504.52، عيار 22 بـ78,372.84، عيار 21 بـ74,801.42، عيار 18 بـ64,107.77، وعيار 14 بـ49,891.00.

الخميس, 22 فبراير: الأوقية بـ2,650,527.15، جرام عيار 24 بـ85,225.95، عيار 22 بـ78,117.51، عيار 21 بـ74,557.73، عيار 18 بـ63,898.92، وعيار 14 بـ49,728.46.

الأربعاء, 21 فبراير: أوقية الذهب بـ2,659,247.80، جرام عيار 24 بـ85,506.36، عيار 22 بـ78,374.53، عيار 21 بـ74,803.03، عيار 18 بـ64,109.16، وعيار 14 بـ49,892.08.



هذه الأرقام توفر للمتعاملين في السوق العراقي رؤية شاملة حول حركة الأسعار الحالية وتعكس استمرارية التغييرات اليومية في الأسواق العالمية وتأثيرها على السوق المحلية.