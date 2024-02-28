الحق اتطوع في الجيش بالإعدادية .. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 واهم الشروط

ينتظر الكثير من شباب مصر لحظة بداية موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 الخاص بمصر، راغبين في تحقيق أكبر قدر من الأمن والأمان للبلاد، باعتبار الجيش المصري هو خير أجناد الأرض وأقوى جيش في العالم بأسره بسبب قوته وشجاعته وصلابته أمام العدو، وفي السطور التالية من هذا المقال سوف نتعرف على بداية التقديم على التطوع ونهايته، وما هي الشروط التي يلزم توافرها، تابع المقال.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

كثرت التساؤلات حول موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني الخاص بجمهورية مصر العربية عن بداية التقديم في التطوع في الجيش بدايتًا من منتصف شهر مارس الموافق 15/3/2024 وسوف يستمر التقديم حتى شهر مايو الموافق 14/5/2024، وذلك سوف يتم بشكل إلكتروني في البداية من خلال موقع وزارة الدفاع المصري الإلكتروني، وسوف يقبل المتطوعين من الشهادة الإعدادية فقط، لذلك هذه فرصة عظيمة لمن يملك الشهادة الإعدادية من الشباب، وفي النقطة التالية سوف نذكر أهم الشروط.

شروط التقديم في التطوع للجيش المصري

هناك عدد من الشروط يلزم على الفرد المتقدم أن تتوفر فيه، والذي سوف نذكرها بشكل مفصل في النقاط التالية حتي ينجح الشخص ويتم اختياره في الجيش المصري، تابع: