الحق فرصتك وجهز ورقك.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 والشروط المطلوبة وفق لوزارة الدفاع

قامت القوات المسلحة بمصر بالتنويه حول موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وهذا على حسب معايير وشروط معينة وتبعًا لما قد جاء فإن استقبال الطلبات سيكون بدءا من اليوم الذي يكون موافق الخامس عشر من مارس 2024، كذلك أن التسجيل سوف ينتهي في اليوم الرابع من مايو 2024، ولكي يتم التسهيل على الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بتلك الصفوف الخاصة بالجيش، ولكي يقوم بخدمه وطنهم فإن الجهات المعنية قامت بتوفير التسجيل عن طريق شبكة الإنترنت، وهذا عن طريق الموقع الإلكتروني والرسمي الخاص بوزارة الدفاع وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا موعد التسجيل والشروط اللازمة أيضا.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

قامت الجهاز المعنية التي تتمثل بوزارة الدفاع في مصر بالكشف عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وأيضا الموعد الخاص بتجنيد الشباب لتلك السنة، إذ إنها قامت بالأيام التي مضت بالإعلان عن قبول دفعة أخرى من الأشخاص الذين يحملون الشهادة الإعدادية الأزهرية وكذلك المهنية بالإضافة إلى الرياضية، وهذا بدءا من شهر أبريل من خلال موقع التجنيد وستكون الملفات المتعلقة بالتطوع متاحة بالمواعيد المحددة من جانب الهيئة.

شروط التطوع في الجيش المصري

قامت الجهاز المختصة بوضع سلسلة من المعايير التي لابد من إتاحتها في الشخص المتقدم لكي يستطيع الالتحاق بقطاع الجيش وهذه الشروط تكون متمثلة في كل ما يلي:

اللياقة البدنية وكذلك الطبية.

النجاح في كل الاختبارات المتعلقة بالقبول.

أن يكون طول المتقدم 170 سم فأكثر.

عدم زواج المتقدم قبل ذلك.

أن يكون متقدم قد حصل على الشهادة الإعدادية وذلك بمعدل 60% كحد أدنى.

أن يكون متقدم ممتلك للجنسية المصرية.

أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 سنة ولا يتخطى عمر 25 سنة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتطوع في الجيش لعام 2024

يجب تقديم الأوراق التالية للتقديم والتطوع في الجيش لعام 2024: