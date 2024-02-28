هتتفرج براحتك وهتعيش قدام التلفزيون .. قائمة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقله بجودة عالية hd
يقوم عدد كبير للغاية من المواطنين بالبحث لمعرفه قائمة مسلسلات رمضان 2024، فمن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان منذ بضع أيام من عديد من القنوات عن تلك المسلسلات التي من المفترض أن تقوم بالمشاركة بالسباق الرمضاني، كذلك أن عدد هائل للغاية من النجوم قام بالتنويه عن انضمامهم لذلك السباق، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يخص تلك المسلسلات الرمضانية.
قائمة مسلسلات رمضان 2024
يقوم كثير من الأشخاص بالتطلع لمعرفة قائمة مسلسلات رمضان 2024 لكي يتابعونها برمضان، ومن الجدير بالذكر عدد من النجوم يقوموا بعرض مختلف المسلسلات التي تتلاءم مع الأذواق المختلفة كتراجيدي وأيضا الأكشن والكوميدي بالإضافة الى الدراما كذلك أن تلك مسلسلات سوف يتم عرضها على قنوات سي بي سي بالإضافة إلى قنوات أون وأيضا قنوات دي ام سي والعديد من القنوات الأخرى.
مسلسلات رمضان 2024 MBC
هناك العديد من المسلسلات التي تم التنويه لها التي سيتم عرضها بشهر رمضان المقبل 2024، حيث إن عرضها سيكون بدءًا من اليوم الحادي عشر من مارس 2024م، وهو أول أيام هذا الشهر الكريم، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن تلك المسلسلات كل ما يلي:
- مسلسل كبير قوي ج8 الذي يكون بطولته أحمد مكي.
- مسلسل المعلم الذي يكون بطولته مصطفى شعبان.
- مسلسل حق عرب الذي يكون بطولته أحمد العوضي.
كذلك مسلسل العتاوله الذي يكون بطولته أحمد السقا
- هذا بالإضافة إلى مسلسل الحشاشين الذي يكون بطولته كريم عبد العزيز.
- مسلسل الساعة خامسة الذي يكون بطولته آسر ياسين.