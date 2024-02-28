“الحديد ركب المركب وغطس”.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 28 – 2 – 2024 في الأسواق .. شوف الاسمنت كمان بقا بكام؟

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق المصرية بعد إعلان إبرام الصفقة الكبيرة بين مصر والإمارات “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار حيث قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية إن سوق الحديد شهد مؤخرًا حالة من الارتباك حتى جاءت صفقة رأس الحكمة لتسبب انخفاض في قيمة الدولار وبالتالي انخفضت أسعار الحديد وأوضح الزيني في تصريحات على التلفزيون أن سوق أسعار البناء يعاني من تباطؤ في الوقت الحالي بسبب إعادة التسعير بناءً على تطورات توفر الدولار بعد صفقة رأس الحكمة، من المتوقع أن يكون سعر الطن من الحديد قد وصل إلى ٤٧ ألف جنيه بعدما كان ٦٢ ألف جنيه قبل أيام من إعلان صفقة رأس الحكمة.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد من نوع سرحان يبلغ حوالي 52 ألف جنيه.

تم تسجيل سعر طن حديد بشاي بحوالي 54 ألف جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 52 ألف جنيه.

تم تسجيل سعر طن حديد مصر ستيل بحوالي 52 ألف جنيه.

ثبت سعر طن حديد العشري عند 51 ألف جنيه.

تم تسجيل سعر طن حديد المصريين بحوالي 53 ألف جنيه.

وصلت أسعار طن حديد الكومي إلى 52 ألف جنيه.

تجاوز سعر طن حديد المراكبي حوالي 54 ألف جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 52500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في مصر