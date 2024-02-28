الحقي اشتري وخزني ياست الكل .. كتالوج شهر فبراير ومارس وعروض كارفور رمضان 2024 قبل نفاذ الكمية بخصومات تصل الي 70% 

استعدادًا لشهر رمضان المبارك ينتهز المستهلكين فرصة الاستفادة من عروض كارفور رمضان 2024 حيث يقدم العديد من العروض المميزة على المواد الغذائية، وكذلك بعض العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلي تشكيلة التخفيضات والعروض على مستلزمات شهر رمضان المبارك من الياميش، والمكسرات، وأيضاً اللحوم، والدجاج، ومن ثم الخضراوات والفواكه، وكذلك الأجبان بمختلف أنواعها، والزبادي ومنتجات الألبان المتنوعة، والسلع التموينية، حيث تستمر تلك العروض حتى السابع والعشرين من شهر فبراير حتى مقتبل شهر رمضان الكريم، ومن ثم تبدأ باقات جديدة من عروض أفضل للاستعداد لعيد الفطر.

عروض كارفور رمضان 2024

عروض كارفور رمضان 2024، سوف نعرض بعض المنتجات في النقاط التالية:

يعرض كارفور سوبيا ابو عوف بوزن 400 جرام، بسعر يصل الي 99.95 جنيهاً.

كما أن الزبيب الجامبو كبير الحجم بوزن 400 جم ،بسعر يصل الي 49.98 جنيهاً.

وكذلك عرض كيلو الأرز الساعة بسعر يصل الي 38.50 بدلاً من 44.45 جنيهاً.

وعرض كيلو أرز الضحي بسعر يصل إلي 40.50 جنيهاً.

كما جاء زيت عافية ذرة بلس بسعر يصل إلي 309.95 جنيهاً لوزن 2.2 لتر.

بالإضافة إلي زبادي المراعي طبيعي 9+3 عبوة بوزن 105 جم، بسعر يصل الي 69.95 جنيهاً.

والنسكافية جولد سعير التحضير 298.95 جنيهاً لوزن 190 جرام.

وسعر كيلو الزبيب يقدر بقيمة تصل من 80 إلي 250 جنيهاً.

وكذاك سعر كيلو التمر يقدر بقيمة تصل من 40 الي 150 جنيهاً.

وسعر كيلو التين المجفف فيقدر بقيمة تصل من 60 إلي 150 جنيهاً.

أما بالنسبة لسعر كيلو المشمس فيقدر بقيمة تصل إلي 149 جنيهاً.

سعر كرتونة رمضان في كارفور 2024

إليكم محتويات كرتونة رمضان في عروض كارفور رمضان 2024، على النحو التالي :